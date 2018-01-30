Санкции США обошлись российской оборонной промышленности в миллиарды долларов

"Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что его законодательная деятельность тормозит продажи оборонной промышленности России", - заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, подчеркнув, что многие иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок вооружения у России на сумму в миллиарды долларов, пишет DW.com.

Засекреченный брифинг и кремлевский доклад

В понедельник администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России. Проинформировали ли американские власти законодателей о новых санкциях, пока неясно, во всяком случае они не стали достоянием общественности.

Внимание к высказываниям Госдепартамента о России особенно возросли на фоне информации о скорой публикации кремлевского доклада - подробном докладе о российских олигархах и полугосударственных структурах. Ожидается, что кремлевский доклад может превзойти по объему и тяжести все предыдущие витки санкций с момента аннексии Крыма в 2014 году.