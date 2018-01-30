Поиски пропавшего судна "Восток" возобновлены в Японском море по просьбе судовладельца

Операция по поиску пропавшего в Японском море рыболовецкого судна "Восток", накануне объявленная завершенной, возобновлена во вторник, 30 января, по просьбе судовладельца, пишет Newsru.com.
"Вчера сказали, что активная фаза завершена, но сегодня по нашему настоянию МЧС возобновило поиски. Пока поисковая операция продолжена до 31 января", - пояснил Мальчевский.
По словам гендиректора компании, принадлежащее "ДВ-флот" судно "Океан", которое направлялось в район поиска, по рекомендации Морского координационно-спасательного центра Владивостока, прекращает движение в обозначенный район. "До района еще далеко, началось обледенение. Центр спасения сказал, что не видит целесообразности участия "Океана" в операции. Кроме того, поиски сместились уже в корейские воды, мое судно с продукцией на борту, оно не имеет права, согласно нашим российским законам, пересекать границу", - рассказал судовладелец.
Силы МЧС России продолжат поиски судна "Восток" по 31 января включительно, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.
"Сейчас принято решение продлить поиски по 31 января включительно, то есть до завтрашнего вечера. После этого будет приниматься новое решение о продолжении или прекращении операции", - рассказали в пресс-службе. В настоящее время самолеты Бе-200 работают по намеченному плану. Район поиска будет уточняться ежедневно, в зависимости от ветра и волн.
Аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область) сработал в четверг, 25 января, в Японском море в 50 - 70 милях от приморского порта Посьет. На борту находились 20 человек. 27 января были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В воскресенье и понедельник поиски были безрезультатными.
Накануне Морской координационно-спасательный центр Владивостока (МСКЦ) объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока". Как заявили в МСКЦ, искать его будут только проходящие мимо суда.
Членов экипажа судна "Восток" считают пропавшими без вести, сообщили накануне в пресс-службе Росморречфлота. В ведомстве отметили, что всем морским и воздушным судам дается дополнительное оповещение о попутном обследовании предполагаемого района кораблекрушения.