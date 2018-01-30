Поиски пропавшего судна "Восток" возобновлены в Японском море по просьбе судовладельца

"Вчера сказали, что активная фаза завершена, но сегодня по нашему настоянию МЧС возобновило поиски. Пока поисковая операция продолжена до 31 января", - пояснил Мальчевский.

По словам гендиректора компании, принадлежащее "ДВ-флот" судно "Океан", которое направлялось в район поиска, по рекомендации Морского координационно-спасательного центра Владивостока, прекращает движение в обозначенный район. "До района еще далеко, началось обледенение. Центр спасения сказал, что не видит целесообразности участия "Океана" в операции. Кроме того, поиски сместились уже в корейские воды, мое судно с продукцией на борту, оно не имеет права, согласно нашим российским законам, пересекать границу", - рассказал судовладелец.

Силы МЧС России продолжат поиски судна "Восток" по 31 января включительно, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

"Сейчас принято решение продлить поиски по 31 января включительно, то есть до завтрашнего вечера. После этого будет приниматься новое решение о продолжении или прекращении операции", - рассказали в пресс-службе. В настоящее время самолеты Бе-200 работают по намеченному плану. Район поиска будет уточняться ежедневно, в зависимости от ветра и волн.

Аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область) сработал в четверг, 25 января, в Японском море в 50 - 70 милях от приморского порта Посьет. На борту находились 20 человек. 27 января были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В воскресенье и понедельник поиски были безрезультатными.

Накануне Морской координационно-спасательный центр Владивостока (МСКЦ) объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока". Как заявили в МСКЦ, искать его будут только проходящие мимо суда.