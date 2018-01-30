Народ не одобряет реформу подоходного налога

Кому и зачем подавать заявление?

С 1 января в Эстонии не облагаемый налогом доход составляет 500 евро. По подсчетам правительства, от реформы должны выиграть более 500 000 человек. В то же время определенную сумму денег потеряют работающие пенсионеры и зарабатывающие свыше 1200 евро.

Заявление об учете не облагаемого налогом дохода стоит подавать в том случае, если ежемесячный брутто-доход не превышает 1200 евро.

Налогово-таможенный департамент не рекомендует подавать заявление получающим 2100 евро или больше.

Если же брутто-зарплата составляет от 1201 до 2099 евро, то ситуация несколько усложняется. Для подсчета не облагаемого налогом дохода следует использовать формулу: 500 – 0,55556 x (ваш доход – 1200). Затем нужно подать заявление работодателю, где указана сумма не облагаемого налогом дохода.

Если вам сложно рассчитать не облагаемый налогом доход, то проще не подавать заявление, либо сообщить работодателю, чтобы налог снимался с первого евро. Переплаченные налоги Налогово-таможенный департамент вернет при подаче налоговой декларации.