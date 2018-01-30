Народ не одобряет реформу подоходного налога

Половина жителей Эстонии критически относятся к реформе подоходного налога, а положительно ее оценивает лишь треть населения. Каждый пятый не смог определиться, нравится она ему или нет. По мнению экспертов, причин подобных оценок может быть несколько, пишет Postimees.
Хуже всего к налоговой реформе относятся предприниматели (почти 65 процентов против), имеющие большой доход жители страны и работающие пенсионеры (из тех и других не поддерживают 60 процентов), то есть активная часть общества, прокомментировал эксперт социологической фирмы Kantar Emor Айвар Воог.
Как и ожидалось, наиболее критично к изменениям относятся сторонники находящихся в оппозиции Партии реформ (72 процента против) и EKRE (60 процентов). Удивительно, но и сторонники находящейся в коалиции партии IRL также выступают против изменений – таковых набралось 65 процентов. А вот сторонники центристов и соцдемов в большинстве поддерживают реформу налогообложения (более 50 процентов).
По словам политолога Тартуского университета Михкеля Солвака, ситуация сложилась необычная, так как большинство должно было выиграть от налоговой реформы, но люди ее не оценили. «Если посмотреть на цифры, то мы увидим, что для людей с низкими доходами будет только польза», - сказал он.
По мнению Солвака, люди не понимают, что в реформе хорошего, либо причина гораздо шире. Дело может быть не только в реформе подоходного налога, но и в непопулярности правительства. «Зачастую недовольство может быть вызвано не тем, о чем человек говорит. Причины могут быть иными, но это отражается в опросе», - отметил он.
Солвак отметил, что большое число людей, которые не определились со своей позицией, может говорить о плохой коммуникации. «Люди запутались», - отметил он.
«Проще всего было не учитывать не облагаемый налогом доход, чтобы при последующей подаче налоговой декларации получить переплаченный налог обратно. Но поскольку люди с небольшими доходами хотят ежемесячно получать побольше, им приходится производить непростые подсчеты», - сказал Солвак.
Руководитель налогового отдела бизнес-консалтинговой компании KPMG Baltics Йоэль Зернаск сказал, что, несомненно, на мнение людей могли повлиять критические публикации в СМИ.
«Говорилось о том, что из-за налоговой реформы люди потеряют деньги, поэтому они очень рассержены. Также новая налоговая система гораздо сложнее прежней. Многие в ней толком не разобрались, но у них сложилось впечатление, что что-то не так, да еще и СМИ сообщают о том, что кто-то остался без денег», - отметил он.
По мнению Зернаска, выигравшие от налоговой реформы сидят себе тихонечко.
«Выигрыш этот довольно мизерный. Очевидно, правительство не сумело продать его людям. Если человек с трудом сводит концы с концами, то незначительное снижение налоговой нагрузки не сделает его жизнь сильно лучше. Оказавшемуся в непростой ситуации пара десятков евро не помогут», - считает он.
Кому и зачем подавать заявление?
С 1 января в Эстонии не облагаемый налогом доход составляет 500 евро. По подсчетам правительства, от реформы должны выиграть более 500 000 человек. В то же время определенную сумму денег потеряют работающие пенсионеры и зарабатывающие свыше 1200 евро.
Заявление об учете не облагаемого налогом дохода стоит подавать в том случае, если ежемесячный брутто-доход не превышает 1200 евро.
Налогово-таможенный департамент не рекомендует подавать заявление получающим 2100 евро или больше.
Если же брутто-зарплата составляет от 1201 до 2099 евро, то ситуация несколько усложняется. Для подсчета не облагаемого налогом дохода следует использовать формулу: 500 – 0,55556 x (ваш доход – 1200). Затем нужно подать заявление работодателю, где указана сумма не облагаемого налогом дохода.
Если вам сложно рассчитать не облагаемый налогом доход, то проще не подавать заявление, либо сообщить работодателю, чтобы налог снимался с первого евро. Переплаченные налоги Налогово-таможенный департамент вернет при подаче налоговой декларации.