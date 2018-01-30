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Глава ЦРУ ожидает вмешательства РФ и на будущих выборах

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ФОТО: JURI GRIPAS/REUTERS/SCANPIX

Россия будет пытаться оказать влияние и на американские выборы 2018 года. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, пишет DW.com.

"Я не наблюдаю значительного снижения их активности", - отметил он в интервью Би-би-си.

"Я ожидаю, что они будут пытаться это сделать снова, но я уверен, что у нас получится провести честные и свободные выборы", - подчеркнул Помпео, добавив, что США готовы противостоять этим попыткам и обладают достаточной устойчивостью, чтобы они не нанесли значительного вреда. На ноябрь 2018 года намечены выборы в американский Конгресс. 

В день выхода интервью Помпео в отставку ушел заместитель главы другой спецслужбы - Федерального бюро расследований США (ФБР) Эндрю Маккейб. Трамп и ряд республиканцев в последние месяцы постоянно критиковали Эндрю Маккейба за то, как он расследовал инцидент с почтой Хиллари Клинтон. Дональд Трамп утверждал в одной из своих записей в Twitter, что Маккейб получил от Клинтон 700 тысяч долларов во время расследования инцидента с перепиской.

Спецслужбы США убеждены, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе выборной кампании по поручению Москвы распространялась пропаганда в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа. Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

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