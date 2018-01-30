Статистика: в Эстонии выбоины на дорогах все чаще приводят к поломке автомобилей

Участились случаи повреждения автомобиля из-за выбоин. При проезде через выбоины больше всего страдают шины, диски и детали подвески.

Об этом во вторник утром сообщила пресс-служба страховой компании If Kindlustus, отметив, что в прошлом году средний ущерб по каско, причиненный выбоинами, составлял 855 евро. Самый крупный подобный случай в прошлом году составил 2720 евро, когда внедорожник въехал в находившуюся в луже выбоину. Автомобилю пришлось заменить два диска вместе с шинами, а также ремонтировать подвеску.

По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, количество ущербов из-за выбоин скачкообразно растёт каждый год весной после таяния снега, но в этом году колебание температур уже увеличило ямы на дорогах и каждая неделя приносит всё больше сообщений о пострадавших из-за выбоин автомобилей.

"Лужи на дорогах могут сделать большие выбоины незаметными для автоводителей. Особенно внимательными стоит быть, если на дороге видны гравий и щебень, потому что они могут указывать на образовавшиеся ямы. Проезжая через лужи, стоит в целях предосторожности обязательно снизить скорость", – сказал Кукк.

Ущерб, нанесенный автомобилю выбоинами, покрывает страхование каско и собственную ответственность можно потребовать у владельца дороги. Если при проезде через выбоину, пострадал автомобиль, то важно зафиксировать случай на месте происшествия и оповестить полицию.

Страховая компания дала советы, как можно потребовать возмещение у владельца дороги. Если вы угодили в выбоину, стоит остановиться при первой возможности и, если возникнет подозрение, что автомобиль пострадал, необходимо зафиксировать повреждения автомобиля.

Важно оповестить о произошедшем полицию и действовать согласно их указаниям. Условием для получения возмещения ущерба от владельца дороги является фиксирование случая в полиции.

Необходимо также сфотографировать причинившую ущерб выбоину таким образом, чтобы ее местоположение и размер были определяемы.

Следует также предоставить авторемонтной мастерской оценить стоимость ремонта автомобиля.