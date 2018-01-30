В Эстонии наблюдается острая нехватка семейных врачей
30 января 2018 г., 8:41
В 2015-2018 годах от должности семейного врача отказались 72 специалиста, а на их место пришло лишь 46 врачей, сообщает Департамент здоровья
Департамент провел 80 конкурсов на замещение должности семейного врача, но 34 из них провалились, пишет rus.err.ee.
В данный момент департамент проводит восемь конкурсов по поиску врачей.
Для замены покидающих свою должность семейных врачей резидентуры должны выпускать по 40-50 специалистов в год, при этом на эту должность ежегодно поступает лишь 30 абитуриентов.
В основном, врачи покидают пост в связи с уходом на пенсию, но встречаются и те, кто не выдерживает стресс, связанный с работой.