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В Эстонии наблюдается острая нехватка семейных врачей

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ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

В 2015-2018 годах от должности семейного врача отказались 72 специалиста, а на их место пришло лишь 46 врачей, сообщает Департамент здоровья

Департамент провел 80 конкурсов на замещение должности семейного врача, но 34 из них провалились, пишет rus.err.ee.

В данный момент департамент проводит восемь конкурсов по поиску врачей.

Для замены покидающих свою должность семейных врачей резидентуры должны выпускать по 40-50 специалистов в год, при этом на эту должность ежегодно поступает лишь 30 абитуриентов.

В основном, врачи покидают пост в связи с уходом на пенсию, но встречаются и те, кто не выдерживает стресс, связанный с работой.

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