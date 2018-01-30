В Эстонии наблюдается острая нехватка семейных врачей

Департамент провел 80 конкурсов на замещение должности семейного врача, но 34 из них провалились, пишет rus.err.ee.

В данный момент департамент проводит восемь конкурсов по поиску врачей.

Для замены покидающих свою должность семейных врачей резидентуры должны выпускать по 40-50 специалистов в год, при этом на эту должность ежегодно поступает лишь 30 абитуриентов.