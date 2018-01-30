Минфин США опубликовал кремлевский доклад

В списке, обнародованном вечером в понедельник, 29 января, перечислены в общей сложности 210 имен, среди которых 114 чиновников и 96 олигархов.

Одновременно администрация США сообщила о решении в настоящее время не принимать ограничительных мер в отношении фигурантов списка. Данный список не является санкционным, указал американский Минфин. При этом кремлевский доклад не снимает введенных ранее ограничительных мер в отношении ряда его фигурантов.

Кто попал в список

В частности, в списке оказались премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, вице-премьеры Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и другие члены правительства, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Александр Коновалов.

Кроме того, в список попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генеральный прокурор Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие высшие российские чиновники.

В списке олигархов числятся, среди прочих, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Потанин и Алишер Усманов.