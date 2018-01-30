Минфин США опубликовал кремлевский доклад

Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад в ответ на запрос Конгресса о введении мер против Москвы за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, пишет DW.com.
В списке, обнародованном вечером в понедельник, 29 января, перечислены в общей сложности 210 имен, среди которых 114 чиновников и 96 олигархов.
Одновременно администрация США сообщила о решении в настоящее время не принимать ограничительных мер в отношении фигурантов списка. Данный список не является санкционным, указал американский Минфин. При этом кремлевский доклад не снимает введенных ранее ограничительных мер в отношении ряда его фигурантов.
Кто попал в список
В частности, в списке оказались премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, вице-премьеры Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и другие члены правительства, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Александр Коновалов.
Кроме того, в список попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генеральный прокурор Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие высшие российские чиновники.
В списке олигархов числятся, среди прочих, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Потанин и Алишер Усманов.
Ранее в тот же день администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России. "Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что его законодательная деятельность тормозит продажи оборонной промышленности России", - заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, подчеркнув, что многие иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок вооружения у России на сумму в миллиарды долларов.