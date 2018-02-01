Можно ли "говорить сердцем", когда тебя бьют молотком?

Все артисты – в белоснежных одеждах, на полу зала – белоснежный круг; с потолка свисает огромный сияющий кусок льда; подтаявшие капли медленно отделяются от ледяной глыбы и постепенно образуют небольшое озерцо, в котором можно вымочить одежду, подползти на коленях к глыбе льда и прижаться к ней. И тот, кто соединился со льдом, становится братом или сестрой сообщества, где разговаривают сердцами, а не словами. На сцене звучит английская речь, эстонская, финская, но слова, по сути, не имеют значения, вы можете не понимать их. Вы обязаны что-то почувствовать сердцем. Артисты будут подходить к вам, обнимать вас, просить вас стать их сестрой или братом. У каждого из них – роман Владимира Сорокина «Лёд» в руках, они читают оттуда строки, прижимают книгу к груди. Они раздеваются (иные обнажаются совершенно) и обретают покой и счастье в объятьях льда.

Глыбу льда актеры пытаются разделить на осколки счастья: они сверлят ее дрелью, ковыряют ножами, врезаются в нее ледорубами; они запихивают друг другу в рты кусочки льда, делятся льдинками со зрителями, проводят эксперименты по глубинному проникновению в сущность льда: подсоединяют друг к другу проводки; иногда проводки попадают в воду, тогда испытуемого бьет током, и он умирает, но это не страшно, главное, продолжать эксперимент…

ФОТО: Театр фон Краль

Спектакль-медитация создан Театром фон Краль в содружестве с финским театром Klockriketeatern, режиссер – Эсси Ряйсянен.

Постановщик решил прислушаться к словам самого Сорокина, который заявил в одном из интервью: "«Лёд» – это реакция на разочарование в современном интеллектуализме. Цивилизация разрушает. Люди как-то теряют себя. Они становятся фигурами внешних технологий во всем, начиная от еды и кончая любовью. Ощущается тоска по первичному, по непосредственному. Мы живем в паутине опосредованности. “Лед”— это не роман о тоталитаризме, а роман о поисках утраченного духовного рая».

Надо сказать, что путь к раю в романе довольно труден: людей ловят, бьют по грудной клетке ледяными молотками и кричат им при этом, чтобы они "говорили сердцем". Одних просто забивают насмерть, у других сердце как-то особенно содрогается; этих оставляют, потому что они "проснулись". Проснувшиеся должны объединиться, тогда земля исчезнет, и все превратятся в лучи света.

Тексты Сорокина на сцене