Какая разница между лоджией и балконом?

— балкон выступает за пределы основной постройки здания, он является как будто пристроенным. На плане стены дома будут нарисованы толстыми линиями, а три стороны балкона, примыкающие к одной из стен дома – тонкими;

— лоджия является частью основной конструкции дома и не выходит за ее пределы. Она состоит из трех прочных стен от пола до потолка и одной тонкой перегородки на фасаде. На плане лоджия выглядит как помещение, нарисованное при помощи трех толстых линий, изображающих основные стены, и одной тонкой, которая граничит с экстерьером.