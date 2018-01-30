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Какая разница между лоджией и балконом?

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Старый балкон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ove Maidla

Часто в объявлениях о продаже недвижимости эти понятия подменяются, а то и путаются: на фотографии - явная лоджия, а в тексте идет речь о балконе. Пора разобраться, лоджия или балкон у вас в квартире. 

Отвечает портал Homester. Различие между лоджией и балконом элементарно, и их легко отличить друг от друга:

— балкон выступает за пределы основной постройки здания, он является как будто  пристроенным. На плане стены дома будут нарисованы толстыми линиями, а три стороны балкона, примыкающие к одной из стен дома – тонкими;

— лоджия является частью основной конструкции дома и не выходит за ее пределы. Она состоит из трех прочных стен от пола до потолка и одной тонкой перегородки на фасаде. На плане лоджия выглядит как помещение, нарисованное при помощи трех толстых линий, изображающих основные стены, и одной тонкой, которая граничит с экстерьером.

Лоджия или балкон? Снимок иллюстративный.

ФОТО: Toomas Huik/Postimees

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