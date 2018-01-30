Какая разница между лоджией и балконом?

Часто в объявлениях о продаже недвижимости эти понятия подменяются, а то и путаются: на фотографии - явная лоджия, а в тексте идет речь о балконе. Пора разобраться, лоджия или балкон у вас в квартире.
Отвечает портал Homester. Различие между лоджией и балконом элементарно, и их легко отличить друг от друга:
— балкон выступает за пределы основной постройки здания, он является как будто пристроенным. На плане стены дома будут нарисованы толстыми линиями, а три стороны балкона, примыкающие к одной из стен дома – тонкими;
— лоджия является частью основной конструкции дома и не выходит за ее пределы. Она состоит из трех прочных стен от пола до потолка и одной тонкой перегородки на фасаде. На плане лоджия выглядит как помещение, нарисованное при помощи трех толстых линий, изображающих основные стены, и одной тонкой, которая граничит с экстерьером.