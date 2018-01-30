вторник, 30 января 2018 г.
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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Фото: легендарный дом в виде комода ищет нового хозяина

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Построенный в 1920 году в Северной Каролине дом в виде комода, который все эти годы был основной достопримечательностью, привлекавшей в городок туристов, выставлен на продажу, рассказывает портал Kodu.  

Также благодаря этому дому город получил титул мебельной столицы штата. И в самом деле, родина дома-комода Хай Пойнт - крупный центр текстильной и мебельной промышленности. 

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Имитирующее комод здание дважды - в 1950 и в 1996 годах реновировалось. Тогда оно и получило в качестве украшения носки величиной 1 метр 80 сантиметров, которые выглядывают из одного из ящиков, символизируя успехи текстильной промышленности города. 

 

Worlds largest chest of drawers

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Дом-комод  не одинок. В 15 минутах езды  находится самый большой в мире стул высотой девять метров. 

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