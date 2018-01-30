Фото: легендарный дом в виде комода ищет нового хозяина

Также благодаря этому дому город получил титул мебельной столицы штата. И в самом деле, родина дома-комода Хай Пойнт - крупный центр текстильной и мебельной промышленности.

Имитирующее комод здание дважды - в 1950 и в 1996 годах реновировалось. Тогда оно и получило в качестве украшения носки величиной 1 метр 80 сантиметров, которые выглядывают из одного из ящиков, символизируя успехи текстильной промышленности города.