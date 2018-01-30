Фото: легендарный дом в виде комода ищет нового хозяина

Построенный в 1920 году в Северной Каролине дом в виде комода, который все эти годы был основной достопримечательностью, привлекавшей в городок туристов, выставлен на продажу, рассказывает портал Kodu.
Также благодаря этому дому город получил титул мебельной столицы штата. И в самом деле, родина дома-комода Хай Пойнт - крупный центр текстильной и мебельной промышленности.
Имитирующее комод здание дважды - в 1950 и в 1996 годах реновировалось. Тогда оно и получило в качестве украшения носки величиной 1 метр 80 сантиметров, которые выглядывают из одного из ящиков, символизируя успехи текстильной промышленности города.
Дом-комод не одинок. В 15 минутах езды находится самый большой в мире стул высотой девять метров.