Жестокое убийство в маленьком городке: преступление без наказания

Грубо нарушен покой пасторального городка, уютно раскинувшегося среди покрытых зеленеющими лесами гор: при въезде в город появились билборды с вызывающими надписями. Их появлению предшествовало изнасилование и убийство молодой девушки, а разместила их на границе Эббинга мать убитой.
Горожане возмущены до глубины души и едва сдерживают негодование. Впрочем, возмущение у благопристойных обитателей американской глубинки вызывает вовсе не жестокое преступление, которое они, разумеется, сдержанно порицают, а огромные билборды, обличающие бездеятельность полиции. Так начинается новая картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
В мире Макдонаха
Макдонах — уникальный ирландский драматург, автор остроумных и пронзительных пьес и талантливый режиссер, известный зрителю залихватской черной комедией «Залечь на дно в Брюгге» и криминальной комедией «Семеро психопатов». Два спектакля по его пьесам — «Сиротливый запад» и «Калека с Инишмана» — можно было увидеть несколько лет назад в Таллинне в рамках фестиваля «Золотая маска».
В центре сюжета его нового фильма — мать убитой, эксцентричная и грубоватая Милдред (Фрэнсис Макдорманд), решившая любой ценой добиться правосудия. Она типичная героиня Макдонаха: резкая, грубая, кажется, даже жестокая, но под внушающей опасение зачерствевшей оболочкой скрывается полное сострадания к ближним золотое сердце. Милдред зла на полицию, на горожан, на убийц и отчасти на себя. Чтобы привлечь внимание к смерти дочери, она готова на любые меры, а полное отсутствие уважения к закону придает трагической ситуации своеобразный комизм. «Три билборда» — в первую очередь драма, но это еще и блестящая комедия, правда, смех здесь в основном сквозь слезы.
По сути это история сложных взаимоотношений Милдред с полицейскими, которые, по ее мнению, крайне плохо справляются со своими обязанностями. Впрочем, умирающий от рака начальник полиции Билл (Вуди Харрельсон) — человек достойный и искренне хочет найти виновного, однако отыскать преступника не легче, чем иголку в стоге сена, а попытки объяснить это отчаявшейся матери с треском проваливаются.
Другой яркий герой второго плана — Джейсон (Сэм Рокуэлл), типичный плохой коп из голливудских криминальных драм — расист, гомофоб, отъявленный хам и потенциальный садист. В начале фильма он представлен ярым антагонистом главной героини, который в шаблонном детективе вполне мог бы оказаться и убийцей. Однако в мире Макдонаха черного и белого нет: действительность искрится всеми цветами радуги и ценой невероятных усилий прямо на глазах у зрителей подонок перерождается в героя.
Джейсон проходит сквозь огонь (в буквальном смысле слова) и становится другим человеком. Отличительная особенность почти всех историй автора — обязательный катарсис, и эта не стала исключением. Очищение огнем — блестящая метафора, и обыграна она не менее великолепно. Эпизод, в котором герой Рокуэлла сквозь языки пламени мчится к выходу из полицейского участка, прижимая к груди то самое дело об убийстве, — пожалуй, одна из самых мощных киносцен за последние годы. Убедительно показать подобную внутреннюю трансформацию под силу далеко не каждому режиссеру. Как правило, подобные сцены выглядят гротескно и жутковато — пример тому эпизод из «Бобра», где герой Мела Гибсона отрезает себе руку в попытке освобождения и искупления.
Финал оставляет чувство неопределенности, но и внушает оптимизм. Пожалуй, это единственно верная концовка для такого сложного и многогранного фильма — подарить зрителю надежду, но не дать точных ответов.
Триумф на «Золотом глобусе»
В «Трех билбордах» причудливо переплелись остросоциальные и сугубо личностные проблемы. В 2018-м эта история особенно актуальна — кажется, никогда раньше о насилии по отношению к женщинам не говорили так громко и открыто. Однако Макдонах не только снял очень важный и своевременный фильм, но и уделил много внимания личным переживаниям и душещипательным, порой нелепым и смешным историям самых обычных людей (чего стоит один только жаждущий простого душевного тепла карлик в исполнении Питера Динклэйджа).
Жемчужина ленты — актерская игра Фрэнсис Макдорманд. Она способна с легкостью заставить зрителя смеяться и плакать одновременно, ее портрет Милдред получился не просто реалистичным, но и трогательным и нежным. Каким-то непостижимым образом ей удалось соединить в своей героине силу и хрупкость, грубость и благородство, неиссякаемую ненависть и поразительную доброту. Актриса уже получила за роль Милдред «Золотой глобус» и, вероятнее всего, будет удостоена и «Оскара».
Фильм стал главным триумфатором кинопремии «Золотой глобус» — картина была номинирована на шесть наград и выиграла четыре. Американская же киноакадемия предпочла остросоцильной трагикомедии Макдонаха историю влюбленной в ихтиандра уборщицы и военную драму: «Форма воды» Гильермо дель Торо номинирована на тринадцать статуэток, «Дюнкерк» Кристофера Нолана — на восемь, «Три билборда» же расположились в общем зачете на почетном третьем месте с семью номинациями.
«Три билборда» — один из самых вдумчивых и глубоких фильмов года, который будет интересен каждому. Даже если вы не любите задаваться вселенскими и остросоциальными вопросами, новая лента Макдонаха не пройдет мимо вас: сопереживать его героям, смеяться и, возможно, даже плакать вместе с ними вы сможете независимо от того, что представляет для вас кино: развлечение с попкорном или интеллектуальное упражнение.