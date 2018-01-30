Жестокое убийство в маленьком городке: преступление без наказания

Горожане возмущены до глубины души и едва сдерживают негодование. Впрочем, возмущение у благопристойных обитателей американской глубинки вызывает вовсе не жестокое преступление, которое они, разумеется, сдержанно порицают, а огромные билборды, обличающие бездеятельность полиции. Так начинается новая картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В мире Макдонаха

Макдонах — уникальный ирландский драматург, автор остроумных и пронзительных пьес и талантливый режиссер, известный зрителю залихватской черной комедией «Залечь на дно в Брюгге» и криминальной комедией «Семеро психопатов». Два спектакля по его пьесам — «Сиротливый запад» и «Калека с Инишмана» — можно было увидеть несколько лет назад в Таллинне в рамках фестиваля «Золотая маска».

В центре сюжета его нового фильма — мать убитой, эксцентричная и грубоватая Милдред (Фрэнсис Макдорманд), решившая любой ценой добиться правосудия. Она типичная героиня Макдонаха: резкая, грубая, кажется, даже жестокая, но под внушающей опасение зачерствевшей оболочкой скрывается полное сострадания к ближним золотое сердце. Милдред зла на полицию, на горожан, на убийц и отчасти на себя. Чтобы привлечь внимание к смерти дочери, она готова на любые меры, а полное отсутствие уважения к закону придает трагической ситуации своеобразный комизм. «Три билборда» — в первую очередь драма, но это еще и блестящая комедия, правда, смех здесь в основном сквозь слезы.

По сути это история сложных взаимоотношений Милдред с полицейскими, которые, по ее мнению, крайне плохо справляются со своими обязанностями. Впрочем, умирающий от рака начальник полиции Билл (Вуди Харрельсон) — человек достойный и искренне хочет найти виновного, однако отыскать преступника не легче, чем иголку в стоге сена, а попытки объяснить это отчаявшейся матери с треском проваливаются.

Другой яркий герой второго плана — Джейсон (Сэм Рокуэлл), типичный плохой коп из голливудских криминальных драм — расист, гомофоб, отъявленный хам и потенциальный садист. В начале фильма он представлен ярым антагонистом главной героини, который в шаблонном детективе вполне мог бы оказаться и убийцей. Однако в мире Макдонаха черного и белого нет: действительность искрится всеми цветами радуги и ценой невероятных усилий прямо на глазах у зрителей подонок перерождается в героя.