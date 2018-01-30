На обучение беженцев эстонскому языку за два года потратят 400 000 евро

Если до сих пор прибывшим в Эстонию беженцам предлагали обучение языку в объеме 100 часов, то в этом году этот объем увеличится до 300 часов на человека. Как и в прошлом и позапрошлом годах, преподавать эстонский язык будет выигравший конкурс Тартуский национальный институт.

Обучение пройдут как минимум 150 человек. В нем могут принять участие все получающие международную защиту люди, вне зависимости от того, приехали они в Эстонию как обычные мигранты, или были направлены по программе Европейского союза.

Цель обучения – предложить беженцам возможность освоить эстонский язык на уровень А2, чтобы они могли справляться в повседневных ситуациях общения.

Примерно три четверти обучения будет проходить аудиторно, оставшиеся 75 часов отведены для практического общения на эстонским языке. Например, выполняя какую-то работы, участвуя в языковых кафе, готовя еду или работая с компьютером.

На обучение беженцев языку в течение двух лет предусмотрено 399 999 евро и 99 центов. Доля государства составляет 100 000 евро, а Европейский фонд предоставления убежища, миграции и интеграции платит 299 999 евро и 99 центов.

Кроме финансирования обучения, из этой же суммы оплачивается проведение семинаров для обучающих, на которых они будут делиться друг с другом опытом, адаптировать методики и учебные материалы, а также дополнять имеющиеся учебные материалы, средства оценки и методику.

Организаторы курсов предоставляют и уход за детьми, которые еще не ходят в детский сад.