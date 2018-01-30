Умер самый старый мужчина в мире

В Испанской провинции Бадахос в возрасте 113 лет умер Франсиско Нуньес, считавшийся старейшим мужчиной в мире, сообщает во вторник агентство EFE.
Мужчина проживал в населенном пункте Бьенвенида (провинция Бадахос), где он родился 13 декабря 1904 года.
Нуньесу было 10 лет, когда началась Первая мировая война, в 1920-х он участвовал в войне Испании и Франции против берберского эмирата Риф, воевал в Марокко.
У Нуньеса четверо детей, девять внуков и 15 правнуков. Его супруга умерла в 1988 году.
Мужчина скончался в понедельник, однако известно об этом стало во вторник.
Титул старейшего живущего мужчины на земле перешел к Нуньесу после того как в августе 2017 года умер предыдущий долгожитель Исраэль Криштал, также проживший 113 лет.
Несмотря на то, что пресса называет Нуньеса старейшим мужчиной на земле, он не попал в Книгу рекордов Гиннеса, так как у него не сохранились оригиналы документов, необходимых для подтверждения возраста.