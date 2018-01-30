вторник, 30 января 2018 г.
EST
ENG
"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

Евгений Криштафович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Питание и 30 евро за один съемочный день: в Нарве ищут актеров массовки

Питание и 30 евро за один съемочный день: в Нарве ищут актеров массовки

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нарва.

ФОТО: Eero Vabamaegi/

В следующий понедельник, 5 февраля, в Нарвской центральной библиотеке пройдет отбор участников для английского фантастического фильма Undergods, сцены из которого будут сниматься в приграничном городе.

«Мы ищем для съемки в массовых сценах худощавых мужчин (18-80 лет) и женщин (40-80 лет), которые будут изображать заключенных и охрану», - говорится в приглашении, которое цитирует Rus.ERR.

Съемки пройдут 12-15 марта в Нарве. В качестве вознаграждение за участие в них обещают 30 евро в день и питание.

Отбор участников будет проходить 5 февраля с 12:00 до 16:00 в помещении библиотеки на улице Мальми, 8.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ