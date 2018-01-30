Питание и 30 евро за один съемочный день: в Нарве ищут актеров массовки
30 января 2018 г., 16:01
В следующий понедельник, 5 февраля, в Нарвской центральной библиотеке пройдет отбор участников для английского фантастического фильма Undergods, сцены из которого будут сниматься в приграничном городе.
«Мы ищем для съемки в массовых сценах худощавых мужчин (18-80 лет) и женщин (40-80 лет), которые будут изображать заключенных и охрану», - говорится в приглашении, которое цитирует Rus.ERR.
Съемки пройдут 12-15 марта в Нарве. В качестве вознаграждение за участие в них обещают 30 евро в день и питание.
Отбор участников будет проходить 5 февраля с 12:00 до 16:00 в помещении библиотеки на улице Мальми, 8.