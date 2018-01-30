Как президентские выборы сэкономили Финляндии 10 миллионов евро?

Об этом Новостной службе Yle рассказал один из руководителей центральной избирательной комиссии Арто Яаскеляйнен. По его словам, на проведение первого тура было также потрачено 10 миллионов евро. Выделенная на второй тур сумма будет возвращена казне.

Цена голоса

Окончательные отчеты о тратах на избирательную кампанию каждого кандидата пока находятся в процессе подготовки, однако уже известно, кому один голос избирателя обошелся дешевле всего. Этим кандидатом стал Пекка Хаависто из партии «Зеленый союз», который при 230 тысячах потраченных на выборы евро получил 371 тысяч голосов. «Стоимость» одного голоса составила 63 цента.

Также победителю президентской гонки Саули Ниинистё каждый голос обошелся в сумму меньше одного евро. Если разделить сумму трат в полтора миллиона евро на 1,87 миллиона отданных за него голосов, получится цена одного голоса приблизительно в 0,8 евро.