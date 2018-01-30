Порошенко назвал публикацию кремлевского доклада шагом противодействия российской агрессии

«Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта. Сила санкций становится все более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора», - говорится в сообщении Порошенко на его странице в Facebook.

По его словам, в Кремле должны понять важность уважения международного права, отказаться от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекратить подрыв демократических институтов. «А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!» - добавил Порошенко, говоря об условиях для отмены антироссийских санкций.

Его российский коллега Владимир Путин, который ведет избирательную кампанию, на встрече с доверенными лицами признал, что еще не видел кремлевский доклад, но считает его появление недружественным актом.

Внесение в обнародованный документ 210 российских чиновников и олигархов Путин сравнил с внесением в список всего населения РФ. «За каждым из людей и за каждой из структур (оказавшихся в кремлевском списке) стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн, занесли в какой-то список», - заявил президент.

По словам Путина, американский доклад осложняет отношения РФ и США и наносит вред международным отношениям в целом. При этом он заявил, что Москва не собирается идти на обострение.

Он пообещал внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что у США есть еще какой-то секретный список. «В этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то звездочками. Надо с этим разобраться, как это все будет происходить», - отметил президент.

Минфин США ранее опубликовал незасекреченную часть обещанного кремлевского доклада, куда вошли 114 российских политиков, чиновников и руководителей госкомпаний, в том числе все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также 96 олигархов из списка Forbes.