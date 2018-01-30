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Евгений Осиновский: нужно уменьшить расходы пенсионеров

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Евгений Осиновский в студии Postimees

ФОТО: Pm

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский не поддерживает идею центристов поднять пенсии на 100 евро в месяц. По словам Осиновского, нужно уменьшить расходы пенсионеров и предоставить им больше услуг, передает rus.err.

"Внеплановое повышение пенсий означает изменение основных принципов нынешней пенсионной системы. Социал-демократы не поддерживают изменение системы", - заявил Осиновский в интервью журналисту ERR Тоомасу Силдаму.

Осиновский отметил, что из-за новой налоговой системы Центристская партия попала под огонь критики, поэтому центристы увидели, что им нужно дать важной части своего электората позитивный сигнал.

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