Печальная статистика: январь этого года поражает количеством смертей на дорогах
30 января 2018 г., 17:07
В январе этого года на дорогах Эстонии погибло в три раза больше людей, чем в прошлом году за тот же период, пишет Postimees.
По состоянию на 30 января этого года в ДТП погибли 10 человек. В 2017 году за январь погибли трое, в 2016 году – шестеро, в 2015 – трое.
Много жертв было и в январе 2014, когда умерли также 10 человек.
Последняя трагическая авария произошла сегодня днем вблизи Тарту в деревне Рыху, где в лобовом столкновении погиб 71-летний водитель Ford Mondeo.