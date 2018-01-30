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Печальная статистика: январь этого года поражает количеством смертей на дорогах

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Смертельное ДТП в Пуртсе.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

В январе этого года на дорогах Эстонии погибло в три раза больше людей, чем в прошлом году за тот же период, пишет Postimees.

По состоянию на 30 января этого года в ДТП погибли 10 человек. В 2017 году за январь погибли трое, в 2016 году – шестеро, в 2015 – трое.

Много жертв было и в январе 2014, когда умерли также 10 человек.

Последняя трагическая авария произошла сегодня днем вблизи Тарту в деревне Рыху, где в лобовом столкновении погиб 71-летний водитель Ford Mondeo.

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