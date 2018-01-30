Галерея: 10 000 животных из приюта уже нашли новые дома

Джета, которая стала звездой сегодняшего дня, прибыла в Пярнуский приют 7 января из деревни Таммисте вместе с сестрой Ютой. По словам Бригиты, Джета не будет скучать дома в одиночестве. «У нас уже три собаки и кошка. Решили взять еще одну кошку, поскольку нашей без напарницы дома скучно», - говорит Касеметс.