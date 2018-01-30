Галерея: 10 000 животных из приюта уже нашли новые дома
30 января 2018 г., 17:32
Сегодня в 15.30 18-летняя Бригита Касеметс взяла из Пярнуского приюта котенка Джету, которая стала для НКО Эстонских приютов для животных 10 000-м нашедшим новый дом животным.
Некоммерческое объединение приютов в Таллинне, Пярну, Вильянди, Выру, Раквере и Валга отмечают сегодня радостное событие – новый дом нашли 10 000 животных.
Джета, которая стала звездой сегодняшего дня, прибыла в Пярнуский приют 7 января из деревни Таммисте вместе с сестрой Ютой. По словам Бригиты, Джета не будет скучать дома в одиночестве. «У нас уже три собаки и кошка. Решили взять еще одну кошку, поскольку нашей без напарницы дома скучно», - говорит Касеметс.
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