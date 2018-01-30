ЕС не намерен усиливать санкции против России из-за публикации «кремлевского доклада»

Европейский союз принял к сведению публикацию Вашингтоном так называемого "кремлевского доклада", однако не собирается усиливать антироссийские санкции из-за этого шага США. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал появление этого документа недружественным актом, передает Newsru.
Во вторник, 30 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев провел переговоры со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем. По итогам встречи глава правительства Бельгии заявил: "Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций" (цитата по "Интерфакс").
Агентство также приводит слова Мишеля о том, что между ЕС и Россией существует ряд разногласий, однако есть и необходимость "открыть диалог" между сторонами для построения стратегических и плодотворных отношений и создания возможности "управлять разногласиями".
Отметим, что в официальной стенограмме пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров, опубликованной на сайте правительства РФ, нет слов Мишеля о "кремлевском докладе".
"Мне очень понравилось, что мы могли открыто и прямо говорить с господином премьер-министром. Я ему также заявил, что в Евросоюзе мы много говорим о России, но не разговариваем с ней, не общаемся с ней, с Россией. Я… убежден, что в будущем было бы полезно расширить диалог между Россией и Евросоюзом, сделать его более структурным", - приводит пресс-служба кабмина слова бельгийского премьера.
"Конечно, у нас есть определенные разногласия. Мы отличаемся друг от друга. Особенно, когда говорим, допустим, о территориальной целостности Украины, вопросах Крыма, Донбасса. У нас есть разногласия, и мы не можем закрывать на это глаза. Но мы можем разговаривать на эти темы, можем обмениваться мнениями. Мне кажется, это нам помогает лучше понимать наши позиции. И это является условием для доверия и прогресса", - добавил Мишель.