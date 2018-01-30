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Кравченко: стыдно, что некоторые считают повышение пенсий чрезмерной заботой государства

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Игорь Кравченко

ФОТО: Личный архив

В свете разгоревшейся дискуссии о возможном внеочередном повышении пенсий, член социальной комиссии Игорь Кравченко отметил, что любое нормальное государство должно обеспечить пенсионерам достойную старость. Политик добавил также, что дополнительный рост пенсий в 60-80 евро — это не роскошь, а смелый шаг, который позволит вывести из-под черты бедности большую часть пенсионеров.

По словам Кравченко, то что сегодня Центристская партия вышла с предложением о внеплановом повышении пенсий нельзя расценивать как популистский шаг, на что намекают некоторые политики. «Пенсионеры – это одна из самых уязвимых групп населения Эстонии. Конечно, ежегодная индексация дает небольшую прибавку, но это капля в море по сравнению с общим подорожанием уровня жизни», – сказал Кравченко, добавив также, что уже сегодня правительство предприняло ряд мер для помощи пенсионерам.

Одной из таких мер Кравченко назвал компенсацию за лекарства, пособия одиноким пенсионерам, доплату за детей, а также рост не облагаемого налогом минимума. «Сегодня мы видим, что этих мер недостаточно. Конечно, дополнительный рост пенсий на 60-80 евро — это не панацея от бедности, но это уже большой шаг к тому, чтобы пенсионеры могли позволить себе немного больше, чем сегодня», - добавил Кравченко.

По мнению члена социальной комиссии, вместо того, чтобы обрушивать град критики и говорить о том, что внеочередной рост пенсий невозможен, некоторые политики могли бы предложить свой вариант решения проблемы. «Легче всего зарубить все начинания на корню и осуждать за недальновидную политику. Но дальновидность заключается в том, что уже сегодня мы все должны подумать о том, как сократить показатели относительной бедности в стране и пересмотреть нашу политику по отношению к старшему поколению», – сказал Кравченко.

Депутат парламента Кравченко отметил также, что политическая воля заключается в поисках возможных вариантов по решению проблем. «Вряд ли жители нашей страны хотят услышать из уст политиков ставшую крылатой фразу «денег нет, но вы держитесь». Поэтому предлагаю министру финансов, а также другим политикам провести необходимые расчеты и найти возможности, при которых государство могло бы обеспечить пенсионерам достойную старость», – подытожил Игорь Кравченко.

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