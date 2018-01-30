Глава Минфина США пообещал, что на основе кремлевского доклада будут введены санкции

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что готовятся новые санкции на основе "кремлевского доклада", где перечислены почти все руководство РФ и крупные российские бизнесмены. Об этом, как сообщает в Twitter корреспондент MSNBC в Вашингтоне Кайла Тауч, Мнучин заявил на встрече с членами банковского комитета Сената, передает newsru.
"Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", - ответил министр на вопрос сенатора Роберта Менендеса о том, почему список не предусматривает санкций.
Стивен Мнучин намекнул, что о санкциях речь идет в секретной части доклада. "Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они будут исходить из этого доклада", - сказал он.
Это сообщение пришло на фоне решения Европейского союза не усиливать антироссийские санкции из-за этого шага США.
Минфин США ранее опубликовал незасекреченную часть обещанного "кремлевского доклада", куда вошли 114 российских политиков, чиновников и руководителей госкомпаний, в том числе все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также 96 олигархов из списка Forbes.
Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанным Дональдом Трампом в августе 2017 года. Ранее предполагалось, что в отношении перечисленных людей санкции вводиться не будут, и что список окажет косвенное влияние, породив волну мер по минимизации предполагаемых негативных последствий.