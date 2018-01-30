Глава Минфина США пообещал, что на основе кремлевского доклада будут введены санкции

"Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", - ответил министр на вопрос сенатора Роберта Менендеса о том, почему список не предусматривает санкций.

Стивен Мнучин намекнул, что о санкциях речь идет в секретной части доклада. "Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они будут исходить из этого доклада", - сказал он.

Это сообщение пришло на фоне решения Европейского союза не усиливать антироссийские санкции из-за этого шага США.

Минфин США ранее опубликовал незасекреченную часть обещанного "кремлевского доклада", куда вошли 114 российских политиков, чиновников и руководителей госкомпаний, в том числе все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также 96 олигархов из списка Forbes.