вторник, 30 января 2018 г.
EST
ENG
"Для меня не существует границ – ни идеологических, ни национальных, ни географических"

Андрес Мустонен

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Налоговый департамент арестовал нажитое преступным путем имущество стоимостью 3,4 миллиона евро

Налоговый департамент арестовал нажитое преступным путем имущество стоимостью 3,4 миллиона евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Евро.

ФОТО: Scanpix

Налогово-таможенный департамент в минувшем году арестовал нажитого преступным путем имущества на 3,4 млн евро.

В рамках направленных в прокуратуру дел в прошлом году было арестовано имущества преступников на 3 427 664 евро. Годом раньше было арестовано имущества преступников на 3 439 798 евро, говорится в обзоре департамена за 2017 год.

В то же время заметно выросли и суммы ущерба государству, установленные в рамках направленных в прокуратуру уголовных дел: если в 2016 году ущерб оценивался в 9 306 706 евро, то в 2017 ущерб вырос до 12 386 567 евро.

Суммы предотвращенного в рамках направленных в прокуратуру уголовных дел государственного ущерба оставились примерно на одном уровне: 2 067 949 евро в 2016 году и 2 227 773 евро в 2017 году.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ