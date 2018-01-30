Налоговый департамент арестовал нажитое преступным путем имущество стоимостью 3,4 миллиона евро

В рамках направленных в прокуратуру дел в прошлом году было арестовано имущества преступников на 3 427 664 евро. Годом раньше было арестовано имущества преступников на 3 439 798 евро, говорится в обзоре департамена за 2017 год.

В то же время заметно выросли и суммы ущерба государству, установленные в рамках направленных в прокуратуру уголовных дел: если в 2016 году ущерб оценивался в 9 306 706 евро, то в 2017 ущерб вырос до 12 386 567 евро.