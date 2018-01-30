Зарплата директора канцелярии президента выросла до 4400 евро
30 января 2018 г., 19:51
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала приказ, согласно которому размер зарплаты главы ее канцелярии Тийта Рийсало вырос до 4400 евро в месяц, передает rus.err.
Постановление вступило в силу задним число с 1 января.
Канцелярию президента Эстонии с зарплатой 4100 евро в месяц Тийт Рийсало возглавил в октябре 2016 года.
Предыдущим руководителем президентской канцелярии при прежнем главе государства Тоомасе Хендрике Ильвесе был Ало Хейнсалу. Его оклад составлял 3750 евро в месяц.