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Зарплата директора канцелярии президента выросла до 4400 евро

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Тийт Рийсало

ФОТО: Liis Treimann

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала приказ, согласно которому размер зарплаты главы ее канцелярии Тийта Рийсало вырос до 4400 евро в месяц, передает rus.err.

Постановление вступило в силу задним число с 1 января.

Канцелярию президента Эстонии с зарплатой 4100 евро в месяц Тийт Рийсало возглавил в октябре 2016 года.

Предыдущим руководителем президентской канцелярии при прежнем главе государства Тоомасе Хендрике Ильвесе был Ало Хейнсалу. Его оклад составлял 3750 евро в месяц.

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