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  • Виновные в жестоком убийстве в Мустамяэ проведут в тюрьме 14 лет

Виновные в жестоком убийстве в Мустамяэ проведут в тюрьме 14 лет

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Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Обвинительный приговор по делу о жестоком убийстве мужчины в столичном районе Мустамяэ вступил в законную силу. Обвиняемые - Владимир Гоголев и Леонид Шестаков - проведут за решеткой 14 лет. В числе прочего они ввели в прямую кишку своей жертвы стержнеобразный предмет, передает rus.err.

Адвокат Шестакова Илья Сипар просил для своего подзащитного переквалифицировать обвинение с жесткого убийства на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а в качестве альтернативы предлагал направить уголовное дело на рассмотрение в суд первой инстанции в новом судейском составе.

13 марта 2017 года Харьюский уездный суд признал Шестакова и Гоголева виновными в убийстве и приговорил их к 14 годам тюрьмы.

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