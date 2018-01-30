Виновные в жестоком убийстве в Мустамяэ проведут в тюрьме 14 лет

Обвинительный приговор по делу о жестоком убийстве мужчины в столичном районе Мустамяэ вступил в законную силу. Обвиняемые - Владимир Гоголев и Леонид Шестаков - проведут за решеткой 14 лет. В числе прочего они ввели в прямую кишку своей жертвы стержнеобразный предмет, передает rus.err.