Рыбный союз: включение Эстонии в офшорный список Украины - бомба замедленного действия

Эстония уже на этой неделе передаст Украине ноту протеста. Поводом для этого стало решение Киева включить нашу страну в список офшорных зон, передает rus.err.
"Трудности есть, наши предприятия на Украине не могут менять валюту, чтобы оплачивать счета за рыбу и не могут делать денежные переводы в Эстонию", - говорит исполнительный директор Рыбного союза Эстонии Валдур Ноормяги.
Но, по словам Ноормяги, само включение Эстонии в список стран под особым контролем - бомба замедленного действия.
Этот факт позволит украинским налоговикам каждые три месяца облагать эстонские компании - дополнительным налогом, что может привести к потере украинского рынка для 60 компаний, занимающихся продажей эстонской кильки и салаки.