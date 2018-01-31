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"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

Мари Саат

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  • Рыбный союз: включение Эстонии в офшорный список Украины - бомба замедленного действия

Рыбный союз: включение Эстонии в офшорный список Украины - бомба замедленного действия

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Украинский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Эстония уже на этой неделе передаст Украине ноту протеста. Поводом для этого стало решение Киева включить нашу страну в список офшорных зон, передает rus.err.

"Трудности есть, наши предприятия на Украине не могут менять валюту, чтобы оплачивать счета за рыбу и не могут делать денежные переводы в Эстонию", - говорит исполнительный директор Рыбного союза Эстонии Валдур Ноормяги.

Но, по словам Ноормяги, само включение Эстонии в список стран под особым контролем - бомба замедленного действия.

Этот факт позволит украинским налоговикам каждые три месяца облагать эстонские компании - дополнительным налогом, что может привести к потере украинского рынка для 60 компаний, занимающихся продажей эстонской кильки и салаки.

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