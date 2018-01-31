Рыбный союз: включение Эстонии в офшорный список Украины - бомба замедленного действия

"Трудности есть, наши предприятия на Украине не могут менять валюту, чтобы оплачивать счета за рыбу и не могут делать денежные переводы в Эстонию", - говорит исполнительный директор Рыбного союза Эстонии Валдур Ноормяги.

Но, по словам Ноормяги, само включение Эстонии в список стран под особым контролем - бомба замедленного действия.