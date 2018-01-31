Заколдованный перекресток в Ласнамяэ? В результате аварии пострадали водитель и пешеход

Во вторник, 30 января, около 09.58 в столичном районе Ласнамяэ на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви произошла авария с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Как отмечает полиция, автомобиль Opel Astra, которым управлял 31-летний мужчина, выехал со второстепенной дороги на перекресток перед двигавшимся по главной дороге внедорожником Land Rover Discovery, за рулем которого находился 40-летний мужчина. От удара оба автомобиля вылетели с дороги, переехали тротуар и оказались на газоне. По предварительным данным Opel также задел находившегося на тротуаре пешехода – 34-летнего мужчину.
Водителя Opel И пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.