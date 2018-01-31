среда, 31 января 2018 г.
EST
ENG
"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Заколдованный перекресток в Ласнамяэ? В результате аварии пострадали водитель и пешеход

Заколдованный перекресток в Ласнамяэ? В результате аварии пострадали водитель и пешеход

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Mihkel Maripuu

Во вторник, 30 января, около 09.58 в столичном районе Ласнамяэ на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви произошла авария с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Как отмечает полиция, автомобиль Opel Astra, которым управлял 31-летний мужчина, выехал со второстепенной дороги на перекресток перед двигавшимся по главной дороге внедорожником Land Rover Discovery, за рулем которого находился 40-летний мужчина. От удара оба автомобиля вылетели с дороги, переехали тротуар и оказались на газоне. По предварительным данным Opel также задел находившегося на тротуаре пешехода – 34-летнего мужчину.

Водителя Opel И пешехода доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ