Трамп отменил указ о ликвидации спецтюрьмы Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп отменил указ о закрытии спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома для прессы.
В нем отмечается, что "президент подписал указ", отменяющий "постановление предыдущей администрации (Барака Обамы), в котором говорится о закрытии мест содержания под стражей на базе ВМС США в заливе Гуантанамо", пишет Newsru.com.
Сделано это с целью "защитить Америку" и использовать "все доступные средства для борьбы с терроризмом". В указе подчеркивается, что в случае необходимости в Гуантанамо могут быть направлены "вооруженные враги". Пентагону дано указание разработать критерии, которые позволят решить, нужно ли заточить подозреваемого в спецтюрьму.
Тюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Туда свозили подозреваемых со всего мира, их содержали бессрочно и иногда без предъявления обвинений.
В связи с подобной практикой США подвергались критике со стороны международных правозащитных организаций. Предыдущий президент Барак Обама обещал закрыть тюрьму, но так и не смог сделать этого в течение двух своих сроков. Ему лишь удалось снизить число заключенных, высылая их для отбывания заключения в разные страны по индивидуальным соглашениям.