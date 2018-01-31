Трамп отменил указ о ликвидации спецтюрьмы Гуантанамо

В нем отмечается, что "президент подписал указ", отменяющий "постановление предыдущей администрации (Барака Обамы), в котором говорится о закрытии мест содержания под стражей на базе ВМС США в заливе Гуантанамо", пишет Newsru.com.

Сделано это с целью "защитить Америку" и использовать "все доступные средства для борьбы с терроризмом". В указе подчеркивается, что в случае необходимости в Гуантанамо могут быть направлены "вооруженные враги". Пентагону дано указание разработать критерии, которые позволят решить, нужно ли заточить подозреваемого в спецтюрьму.

Тюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Туда свозили подозреваемых со всего мира, их содержали бессрочно и иногда без предъявления обвинений.