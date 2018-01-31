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Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, покинули Европу

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Стратегический бомбардировщик B-52.

ФОТО: JUNG YEON-JE/AFP/Scanpix

Четыре стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие, которые в середине января были переброшены в Великобританию для проведения учебных полетов вблизи границ России на Балтике, вернулись на континентальную часть Соединенных Штатов, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 60-0005, 61-0005, 60-0009 и 60-0012 из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, которые были временно размещены на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, после трансатлантического перелета приземлились на своей постоянной базе Майнот в американском штате Северная Дакота.

Как сообщалось, с 9 по 11 января в Великобританию были переброшены четыре стратегических американских бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. В ходе серии тренировочных полетов они вылетали на выполнение учебных заданий в регион Балтийского моря вблизи границ Калининградской и Ленинградской областей. Бомбардировщики, в частности, осуществляли полеты в воздушном пространстве Литвы и Эстонии и проводили учебные бомбометания на местных полигонах.

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