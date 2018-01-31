Пентагон опубликовал видео опасного перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем

Пентагон опубликовал видеозапись, на которой запечатлен перехват американского самолета-разведчика EP-3 (модификация P-3 Orion), осуществленный российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Накануне в Минобороны РФ утверждали, что маневр проводился с соблюдением мер безопасности. При этом в Госдепартаменте действия российского истребителя назвали грубым нарушением международных норм, пишет Newsru.com.
Видео перехвата выложено в YouTube на канале 6-го флота ВМС США. В комментарии к ролику сообщается, что американский самолет-разведчик EP-3 в понедельник, 29 января, был перехвачен российским истребителем Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем.
"Взаимодействие было признано небезопасным, поскольку Су-27 приблизился на расстояние до пяти футов (1,5 метра. - прим. ред.) и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего тот попал в завихрение от реактивной струи истребителя", - говорится в подписи к видео.
Запись длится всего четыре секунды. По всей видимости, на ней зафиксирован именно момент пролета Су-27 через траекторию движения американского воздушного судна. В целом, по данным Пентагона, перехват длился два часа сорок минут.
Накануне Госдеп США назвал перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем грубым нарушением международных норм и призвал Россию прекратить эти небезопасные действия, чтобы не создавать риски столкновения в воздухе.
При этом в Минобороны РФ сообщили, что российский Су-27 с соблюдением всех норм безопасности перехватил над Черным морем американский ЕР-3Е Aries II. По данным ведомства, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная цель, приближавшаяся к воздушной границе России. На перехват был поднят Су-27. После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель вернулся на аэродром.