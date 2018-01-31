Пентагон опубликовал видео опасного перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем

Накануне в Минобороны РФ утверждали, что маневр проводился с соблюдением мер безопасности. При этом в Госдепартаменте действия российского истребителя назвали грубым нарушением международных норм, пишет Newsru.com.

Видео перехвата выложено в YouTube на канале 6-го флота ВМС США. В комментарии к ролику сообщается, что американский самолет-разведчик EP-3 в понедельник, 29 января, был перехвачен российским истребителем Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем.

"Взаимодействие было признано небезопасным, поскольку Су-27 приблизился на расстояние до пяти футов (1,5 метра. - прим. ред.) и пересек траекторию полета EP-3, в результате чего тот попал в завихрение от реактивной струи истребителя", - говорится в подписи к видео.

Запись длится всего четыре секунды. По всей видимости, на ней зафиксирован именно момент пролета Су-27 через траекторию движения американского воздушного судна. В целом, по данным Пентагона, перехват длился два часа сорок минут.

Накануне Госдеп США назвал перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем грубым нарушением международных норм и призвал Россию прекратить эти небезопасные действия, чтобы не создавать риски столкновения в воздухе.