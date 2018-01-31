среда, 31 января 2018 г.
EST
ENG
"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

Мари Саат

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне ребенок попал под машину на пешеходном переходе

В Таллинне ребенок попал под машину на пешеходном переходе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Liis Treimann

Во вторник в Таллинне на пешеходном переходе под машину попал девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Авария произошла во вторник, 30 января, около 7.27 у дома номер 23 по улице Юмера, где автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 41-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетнего мальчика.

Водитель отвез ребенка домой, а родители позднее доставили его в Таллиннскую детскую больницу.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ