В Таллинне ребенок попал под машину на пешеходном переходе
31 января 2018 г., 7:53
Во вторник в Таллинне на пешеходном переходе под машину попал девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Авария произошла во вторник, 30 января, около 7.27 у дома номер 23 по улице Юмера, где автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 41-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетнего мальчика.
Водитель отвез ребенка домой, а родители позднее доставили его в Таллиннскую детскую больницу.