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Инфотелефон Департамента полиции и погранохраны возвращается на пятидневный режим работы

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Настольный телефон.

ФОТО: Erik Buraas/picture alliance / moodboard

С февраля инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000 возвращается на пятидневный режим работы и будет работать с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов.

„В течение последних месяцев инфотелефон работал и на выходных прежде всего для того, чтобы помочь людям с вопросами, связанными с обновлением сертификатов ID-карты. На данный момент уже обновлены сертификаты более 405 000 карт, а количество вопросов, которые мы получаем на выходных, по сравнению с рабочими днями в несколько раз меньше", – сказала главный специалист бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель.

В рабочие дни сотрудники инфотелефона отвечают в среднем на 700 звонков в день, в более загруженные дни на 800–900 звонков в день. Мянгель добавила, что если в рабочие дни людям, в основном, требуется информация на тему документов и о подаче заявлений, а также адреса и время работы департамента, то на выходных поступают вопросы, с которыми может помочь короткий номер тревоги 112 или линия помощи ID-карты.

„Больше всего вопросов поступает в начале недели, а число звонков на выходных с декабря постоянно уменьшается. Звонящие на выходных ищут, например, близких, не пришедших домой ночью, либо спрашивают совета, что делать, если пропала ID-карта либо другой документ, – рассказала Мянгель. - Также поступают звонки с вопросами, ответ на которые требует консультации с другими сотрудниками департамента, которые не работают на выходных".

В 2017 году сотрудники инфотелефона Департамента полиции и погранохраны 612 3000 ответили почти на 200 000 звонков, из которых 60% были связаны с удостоверяющими личность документами, а также с подачей ходатайств о гражданстве или виде на жительство.

Информацию о подаче ходатайства о документах, времени работы Департамента полиции и погранохраны и другую необходимую информацию можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны на эстонском, русском и английском языках. С вопросами, которые не требуют незамедлительного вмешательства, можно обратиться в департамент и письменно по адресу ppa@politsei.ee.

Если вам требуется незамедлительная помощь полиции, то следует звонить на короткий номер тревоги 112.

Информацию о том, как поступить в случае ДТП, в котором нет пострадавших и участники происшествия одинаково понимают, кто был виновником данного, ДТП, можно получить в своей страховой фирме.

С техническими вопросами, касающимися сертификатов ID-карты, а также в случае утери ID-карты можно обратиться на линию помощи ID-карты 1777 (при звонке из-за рубежа +372 677 3377) или написать электронное письмо на адрес abi@id.ee.

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