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Власти Таллинна планируют повысить зарплаты своим работникам

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Деньги.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

В среду Таллиннская мэрия планирует утвердить повышение зарплат работающих на город чиновников. Отмечается, что повышение в среднем составит четыре процента.

Столичные власти планируют выделить на повышение зарплат 1 691 152 евро. "В этой связи общий зарплатный фонд вырастет на четыре процента. В то же время зарплаты членов горуправы не изменятся", - заверила пресс-служба мэрии, отметив, что с 1 января зарплата мэра Таллинна Таави Ааса составляет 5288 евро и 40 центов.

Повышение зарплат в большинстве городских учреждений будет оформлено задним числом, то есть с 1 января.

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