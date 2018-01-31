Власти Таллинна планируют повысить зарплаты своим работникам

Столичные власти планируют выделить на повышение зарплат 1 691 152 евро. "В этой связи общий зарплатный фонд вырастет на четыре процента. В то же время зарплаты членов горуправы не изменятся", - заверила пресс-служба мэрии, отметив, что с 1 января зарплата мэра Таллинна Таави Ааса составляет 5288 евро и 40 центов.