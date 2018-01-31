Подвиги российского "пингвина", рекорд американских "рыцарей"

Евгений Малкин из "Питтсбурга" сделал первый хет-трик в сезоне, забросив три шайбы в ворота "Сан-Хосе" (5:2). Хет-трик стал 12-м в карьере Евгения в НХЛ, также он забросил за январь 12 шайб, в шестой раз в карьере преодолев планку 10 голов за месяц.