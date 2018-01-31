Подвиги российского "пингвина", рекорд американских "рыцарей"

10 матчей состоялись в НХЛ после паузы на "Матч всех звезд".
Евгений Малкин из "Питтсбурга" сделал первый хет-трик в сезоне, забросив три шайбы в ворота "Сан-Хосе" (5:2). Хет-трик стал 12-м в карьере Евгения в НХЛ, также он забросил за январь 12 шайб, в шестой раз в карьере преодолев планку 10 голов за месяц.
Евгений Дадонов из "Флориды" набрал тридцатое очко в сезоне, отметившись 11-м голом в сезоне в матче против "Айлендерс" (4:1), а Иван Барбашев из "Сент-Луиса" забив "Монреалю" 3:1, набрал свое шестое (2+4) очко в 23 матчах сезона.
Артемий Панарин сделал два результативных ассиста в матче с "Миннесотой" (2:3) и реализовал буллит.
Бостон – Анахайм – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Баффало – Нью-Джерси – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Айлендерс – Флорида – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Питтсбург – Сан-Хосе – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Каролина – Оттава – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Коламбус – Миннесота – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1)
Сент-Луис – Монреаль – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Нэшвилл – Чикаго – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Виннипег – Тампа-Бэй – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Даллас – Лос-Анджелес – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)