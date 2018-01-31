Эстония выпустит монету достоинством в два евро, посвященную столетию независимости стран Балтии

На одной из сторон монеты, действующей в качестве платежного средства на всей территории ЕС, будет изображено переплетение - коса, символизирующая единство историй Эстонии, Латвии и Литвы, пишет rus.err.ee.

Монеты, которые будут выпущены в честь юбилейной даты для Эстонии, Латвии и Литвы, различаются лишь страной, которая их отчеканила. В Литве столетие независимости празднуют 16 февраля, в Эстонии - 24 февраля, а в Латвии - 18 ноября.