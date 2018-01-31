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  • Эстония выпустит монету достоинством в два евро, посвященную столетию независимости стран Балтии

Эстония выпустит монету достоинством в два евро, посвященную столетию независимости стран Балтии

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ФОТО: скриншот с сайта Банка Эстонии

Банк Эстонии 31 января выпускает в обращение новую биметаллическую монету номиналом два евро в честь столетия национальной независимости трех стран Балтии.

На одной из сторон монеты, действующей в качестве платежного средства на всей территории ЕС, будет изображено переплетение - коса, символизирующая единство историй Эстонии, Латвии и Литвы, пишет rus.err.ee.

Монеты, которые будут выпущены в честь юбилейной даты для Эстонии, Латвии и Литвы, различаются лишь страной, которая их отчеканила. В Литве столетие независимости празднуют 16 февраля, в Эстонии - 24 февраля, а в Латвии - 18 ноября.

Тираж монеты в Эстонии составит 500 000 экземпляров, ее презентация состоится в среду в зале Банке Эстонии, а дизайн монеты, автором которого стал литовский дизайнер Юстас Петрулис, был выбран весной прошлого года путем референдума, проведенного сразу в трех странах Балтии.

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