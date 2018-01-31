Задержаны четверо подозреваемых по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo

Во Франции полиция задержала четырех подозреваемых в поставке оружия для террористов, атаковавших редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года. Об этом сообщает агенство AFP со ссылкой на судебные источники.
Задержания проводились 29-30 января в департаменте Арденны на северо-востоке страны. Имена подозреваемых не разглашаются, пишет 112.ua.
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции сатирического издания Charlie Hebdo 7 января, убив 12 человек. Мотивом теракта, по официальной версии, стала месть за карикатуры на пророка Мухаммеда на страницах журнала. Впоследствии Куаши были застрелены во время спецоперации.
9 января сообщник террористов Амеди Кулибали захватил заложников в супермаркете Hyper-Cacher. В результате погибли четыре человека. Во время штурма был убит и сам Кулибали. Террорист называл себя приверженцем ИГ.