Фото: в Харьюмаа продается часть внушительного и необычного парного дома

Это не просто парный дом. Первоначально это здание из бутового камня было построено в 1893, а перестроено из развалин и разделено на две части в 2002 году.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Нового собственника сейчас ждет пятикомнатная половина дома площадью 296 квадратных метров с большой террасой, а также половина земельного участка.

Внешне дом выглядит исторической виллой, внутри все очень стильно и современно. На первом этаже находятся: кухня, огромная гостиная, баня и множество подсобных помещений.

ФОТО: KV.EE

Примерно та же атмосфера царит и на втором этаже, где находятся четыре современные просторные и хорошо освещенные спальни.

Имеется и чердачный этаж, но он пока в нежилом состоянии.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE