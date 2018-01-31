Фото: в Харьюмаа продается часть внушительного и необычного парного дома

Современные парные дома похожи друг на друга, как две капли воды. Этот же объект сильно отличается от других, пишет портал Kodu.
Это не просто парный дом. Первоначально это здание из бутового камня было построено в 1893, а перестроено из развалин и разделено на две части в 2002 году.
Нового собственника сейчас ждет пятикомнатная половина дома площадью 296 квадратных метров с большой террасой, а также половина земельного участка.
Внешне дом выглядит исторической виллой, внутри все очень стильно и современно. На первом этаже находятся: кухня, огромная гостиная, баня и множество подсобных помещений.
Примерно та же атмосфера царит и на втором этаже, где находятся четыре современные просторные и хорошо освещенные спальни.
Имеется и чердачный этаж, но он пока в нежилом состоянии.
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