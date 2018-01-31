В банкомате обнаружены фальшивые купюры: полиция начала расследование

Сотрудники Центра наличных денег в Тарту обнаружили в субботу среди денег из банковского автомата две поддельные 500-евровые купюры. Полиция начала уголовное производство.
Фальшивые купюры были обнаружены в Центре наличных денег после того, как автомат был опустошен и деньги перевезли в центр.
В ходе уголовное производства будут выяснены все обстоятельства случившегося, в том числе, как поддельные купюры попали в банкомат для внесения наличных, сказал Tartu Postimees пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.
Следствие установит, поместил ли кто-то фальшивые купюры в банковский автомат с целью пополнить свой счет или купюры попали в банкомат при каких-то иных обстоятельствах.
В качестве подозреваемого еще никто не был допрошен.
За участие в обороте фальшивых денег суд может наказать денежным штрафом или приговорить к тюремному заключению сроком до пяти лет. Если речь идет о крупной сумме поддельных денег (минимум 40 000 евро), суд может приговорить к тюремному заключению от двух до десяти лет.