В банкомате обнаружены фальшивые купюры: полиция начала расследование

Фальшивые купюры были обнаружены в Центре наличных денег после того, как автомат был опустошен и деньги перевезли в центр.

В ходе уголовное производства будут выяснены все обстоятельства случившегося, в том числе, как поддельные купюры попали в банкомат для внесения наличных, сказал Tartu Postimees пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.

Следствие установит, поместил ли кто-то фальшивые купюры в банковский автомат с целью пополнить свой счет или купюры попали в банкомат при каких-то иных обстоятельствах.

В качестве подозреваемого еще никто не был допрошен.