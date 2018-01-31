среда, 31 января 2018 г.
EST
ENG
"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

Евгений Криштафович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Футбол
  • Лондонский "Арсенал" совершил крупнейшую покупку в истории клуба, "Арсенал" тульский арендовал Дзюбу

Лондонский "Арсенал" совершил крупнейшую покупку в истории клуба, "Арсенал" тульский арендовал Дзюбу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Adam Davy/PA Wire/PA Images

В последний день трансферного окна габонский нападающий Пьер-Эрик Обамеянг сменил немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу.

Сумма перехода Обамеянга из дортмундской "Боруссии" оценивается в 63 миллиона евро плюс возможные бонусы. Сам габонец заключил догосрочный контракт с лондонцами.

Нападающий сборной России сменил культурную столицу России на оружейную - до конца сезона Дзюба будет выступать за "Арсенал" Тула.

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Актуально

Читать также

НАВЕРХ