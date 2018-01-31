Лондонский "Арсенал" совершил крупнейшую покупку в истории клуба, "Арсенал" тульский арендовал Дзюбу
31 января 2018 г., 15:00
В последний день трансферного окна габонский нападающий Пьер-Эрик Обамеянг сменил немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу.
Сумма перехода Обамеянга из дортмундской "Боруссии" оценивается в 63 миллиона евро плюс возможные бонусы. Сам габонец заключил догосрочный контракт с лондонцами.
Нападающий сборной России сменил культурную столицу России на оружейную - до конца сезона Дзюба будет выступать за "Арсенал" Тула.
Артем Дзюба – в «Арсенале»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 31, 2018
31 января ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.
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