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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Картина дня: нападение в таллиннском автобусе, апокалипсис отменяется и сюрпризы от налоговой

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Полицейский автомобиль.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

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