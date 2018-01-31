Картина дня: нападение в таллиннском автобусе, апокалипсис отменяется и сюрпризы от налоговой

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Зверское нападение в таллиннском автобусе: мужчина набросился на пассажиров и угрожал ножом
Во вторник вечером полиции поступило сообщение о том, что в Таллинне на улице Сыле в рейсовом автобусе было совершено нападение на двух мужчин в возрасте 21 и 26 лет, также им угрожали ножом. Читайте далее...
Заколдованный перекресток в Ласнамяэ? В результате аварии пострадали водитель и пешеход
Во вторник, 30 января, около 09.58 в столичном районе Ласнамяэ на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви произошла авария с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читайте далее...
Пентагон опубликовал видео опасного перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем
Пентагон опубликовал видеозапись, на которой запечатлен перехват американского самолета-разведчика EP-3 (модификация P-3 Orion), осуществленный российским истребителем Су-27 над Черным морем. Читайте далее...
Полиция устанавливает личность мужчины, подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка
Пярнуская полиция просит содействия общественности, чтобы в рамках уголовного производства установить личность запечатленного на видео мужчины. Читайте далее...
Синоптики для Rus.Postimees: апокалипсиса в Эстонии сегодня не будет, но...
Синоптики сообщили Rus.Postimees, что сегодняшнее кратковременное улучшение погоды сменится сильным ветром и снегопадами, но заверили, что никакого погодного апокалипсиса жителям Эстонии ждать не стоит: «За последнее время нас обрушивались и более сильные штормы». Читайте далее...
Сюрпризы от налоговой: какие изменения принесут декларации о доходах
Приближаются сроки подачи деклараций о доходах за 2017 год, и сейчас самое время обратить внимание на важнейшие изменения, которые приведут к снижению возвратов по налогам. Читайте далее...
Полиция разыскивает нашалившую в торговом центре девушку
Полиция просит помощи в установлении личности девушки, которая разбила висевший на елке декоративный поезд в пярнуском магазине Kaubamajakas. Читайте далее...
Рекордная сумма: житель Эстонии выиграл в казино 200 000 евро
В онлайн-казино Optibet Eesti вчера житель Эстонии выиграл крупнейшую в истории интернет-игр сумму в 205 000 евро. Читайте далее...
Родительская зарплата создает предпосылки для сохранения разницы в зарплатах
Одна из причин устойчивой разницы зарплат мужчин и женщин в Эстонии кроется в чрезвычайно щедрой системе родительских компенсаций, выяснилось после беседы со специалистами. Читайте далее...
Грандиозные перемены в торговом центре Ülemiste: гипермаркет Rimi снесут, появится подземная парковка
В связи с очередным расширением торгового центра Ülemiste месторасположение гипермаркета Rimi временно изменится, сообщает пресс-служба торговой сети. Читайте далее...
В банкомате обнаружены фальшивые купюры: полиция начала расследование
Сотрудники Центра наличных денег в Тарту обнаружили в субботу среди денег из банковского автомата две поддельные 500-евровые купюры. Полиция начала уголовное делопроизводство. Читайте далее...
Немецкая торговая сеть Lidl уже ищет работников в Эстонии
О том, что скоро мы увидим в Эстонии первый магазин Lidl, говорит тот факт, что предприятие начало искать в нашей стране двух первых работников. Читайте далее...