среда, 31 января 2018 г.
EST
ENG
"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

Евгений Криштафович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фото, видео: новая монета вызвала небывалый ажиотаж и огромные очереди

Фото, видео: новая монета вызвала небывалый ажиотаж и огромные очереди

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня утром в Банке Эстонии была представлена новая монета номиналом в два евро, выпуск которой приурочен к столетию стран Балтии. 

Монеты с сегодняшнего дня приняты в оборот, а их презентация вызвала небывалый ажиотаж, который привел к гигантской очереди, которая растянулась за пределы здания банка на улицу, сообщает портал Postimees.ee.

По словам очевидца, пообщавшегося с Postimees, в очереди было и много латышей, которые также хотели приобрести памятную монету. В итоге зал обслуживания Банка Эстонии был полон. В очереди находилось около 200 человек.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ