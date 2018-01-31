Фото, видео: новая монета вызвала небывалый ажиотаж и огромные очереди
31 января 2018 г., 14:58
Сегодня утром в Банке Эстонии была представлена новая монета номиналом в два евро, выпуск которой приурочен к столетию стран Балтии.
Монеты с сегодняшнего дня приняты в оборот, а их презентация вызвала небывалый ажиотаж, который привел к гигантской очереди, которая растянулась за пределы здания банка на улицу, сообщает портал Postimees.ee.
По словам очевидца, пообщавшегося с Postimees, в очереди было и много латышей, которые также хотели приобрести памятную монету. В итоге зал обслуживания Банка Эстонии был полон. В очереди находилось около 200 человек.