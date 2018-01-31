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Германия разрешила «Северный поток-2»

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Владимир Путин и Алексей Миллер.

ФОТО: ALEXANDER DEMIANCHUK/REUTERS

Решение германского регулятора разрешить строительство газопровода «Северный поток-2» открывает возможность практической реализации проекта у берегов федеративной республики, заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода „Северный поток-2“ в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде», - сказал он «Интерфаксу».

Как сообщалось, в среду Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии (55 км) и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

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