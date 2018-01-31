В Эстонии обнаружены запрещенные устройства для добычи криптовалюты
31 января 2018 г., 15:33
Налогово- таможенный департамент за прошлый год обнаружил почти 200 устройств, предназначенных для добычи криптовалюты. Устройства не отвечали установленным требованиям.
Всего в прошлом году налоговики совершили 14 проверок, в ходе которых осмотрели 176 устройств для компьютеров, предназначенных для добычи криптовалюты, пишет Äripäev.
Все эти устройства не отвечали требованиям: у них отсутствовала необходимая маркировка, а также данные о производителе, номер модели и так далее.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью Райнера Лауритса, устройства были ввезены в Эстонию из Китая.
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