В Эстонии обнаружены запрещенные устройства для добычи криптовалюты

Всего в прошлом году налоговики совершили 14 проверок, в ходе которых осмотрели 176 устройств для компьютеров, предназначенных для добычи криптовалюты, пишет Äripäev.

Все эти устройства не отвечали требованиям: у них отсутствовала необходимая маркировка, а также данные о производителе, номер модели и так далее.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Райнера Лауритса, устройства были ввезены в Эстонию из Китая.