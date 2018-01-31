Таллинн парализовали пробки: на развязке Юлемисте грузовик с подъемником пропорол потолок туннеля (фото, видео)

Сегодня днем в Таллинне в туннеле на Ярвевана застрял грузовик, перевозивший подъемник.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 15.04. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказала Rus.Postimees.ee, что грузовик, перевозивший подъемник, не поместился полностью в туннель, так как стрела подъемника оказалась слишком высокой.
При этом грузовик сбил дорожный знак до въезда в туннель и лампочки освещения на протяжении 80 метров уже в самом туннеле. Люди в результате ДТП не пострадали.
Движение в туннеле было сильно затруднено. В результате происшествия образовались большие пробки и в других частях Таллинна, например, на улице Веэренни.
Рабочие устраняли последствия происшествия около двух часов. В 17.10 Raepress сообщила, что движение в туннеле восстановлено. Эту информацию подтвердила и полиция.