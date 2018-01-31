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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

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  • Таллинн парализовали пробки: на развязке Юлемисте грузовик с подъемником пропорол потолок туннеля (фото, видео)

Таллинн парализовали пробки: на развязке Юлемисте грузовик с подъемником пропорол потолок туннеля (фото, видео) Грузовик сбивал освещение на протяжении 80 метров

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Сегодня днем в Таллинне в туннеле на Ярвевана застрял грузовик, перевозивший подъемник. 

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 15.04. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказала Rus.Postimees.ee, что грузовик, перевозивший подъемник, не поместился полностью в туннель, так как стрела подъемника оказалась слишком высокой.

При этом грузовик сбил дорожный знак до въезда в туннель и лампочки освещения на протяжении 80 метров уже в самом туннеле. Люди в результате ДТП не пострадали.

Движение в туннеле было сильно затруднено. В результате происшествия образовались большие пробки и в других частях Таллинна, например, на улице Веэренни.

Рабочие устраняли последствия происшествия около двух часов. В 17.10 Raepress сообщила, что движение в туннеле восстановлено. Эту информацию подтвердила и полиция. 

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