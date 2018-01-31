Продавец э-сигарет опечален резким повышением цен

Дополнительный доход, ожидаемый от применения в начале этого года более высокого акциза, вместо Эстонии пойдет в государственную казну Латвии, также есть угроза более масштабного распространения контрабандной и приграничной торговли в ближайшие годы, считает Котке.

«Повышение цен значительное, например, цены на дешевые жидкости повысятся процентов на 120, а увеличение цен на базовые вещества может быть десятикратным», - сказал он. По словам Котке, в этом году в Эстонии были установлены более высокие ставки акциза на табак, в том числе, на альтернативные табачные изделия, то есть э-сигареты, что значительно увеличивает цены для конечного потребителя.

«Акциз, конечно, пополнит государственный бюджет, но поскольку он в два раза выше, чем в соседней Латвии, это окажет существенное влияние на приграничную торговлю, и в итоге Эстония останется без ожидаемого дохода от акциза», - сказал один из крупнейших в Эстонии продавцов э-сигарет.

Объем рынка э-сигарет, по некоторым оценкам, составляет 10 миллионов евро, почти треть из которых, или три миллиона евро, составляет черный рынок. По словам Котке, выявлением черного рынка нужно было бы заниматься на государственном уровне.

«Но все введенные регуляции указывают на то, что в ближайшие годы нужно ожидать существенного увеличения черного рынка»,- сказал он.

Котке добавил, что запрет на покупку как э-сигарет, так и жидкостей к ним через Интернет также поддержит именно приграничную и нелегальную торговлю.

Кроме того, за пределами центров практически исчезнет возможность купить э-сигареты: «Если в то же время, обычные, опасные для здоровья, что доказано наукой, сигареты удобно доступны практически в каждой торговой точке: в магазинах, в кафе, на заправках, то, как данные поправки к закону помогут пропаганде здоровья населения?»

Он также отметил, что если примененный с января акциз на табак значительно влияет на цены на э-сигареты для конечного потребителя, то принятые в декабре Рийгикогу поправки к Закону о табаке вводят значительные ограничения на продажу и потребление табачных изделий, в том числе, на альтернативные табачные изделия, э-сигареты.

Например, с июля 2019 года вводится запрет на жидкости для э-сигарет со вкусовыми добавками, а курение э-сигарет в общественных местах будет разрешено только там, где разрешено курить обычный табак. Против внесения поправок в закон свои подписи подали 5000 жителей Эстонии, которые нашли в э-сигаретах лучшую альтернативу табаку.

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Ингмар Кург: Эстония заставила пользователей э-сигарет играть в русскую рулетку

В результате акцизов, введенных в январе, цена на э-сигареты и э-жидкости начала заметно расти, а пользователи теперь вынуждены искать более дешевую альтернативу - самостоятельное смешивание э-жидкостей, приобретение на черном рынке или за границей. Так, из-за принятых в прошлом году поправок к закону пользователей э-сигарет заставили играть в русскую рулетку со своим здоровьем.

Пользователи э-сигарет оказались перед выбором: покупать подорожавшие из-за акциза э-сигареты в специализированном магазине или искать аналогичный свободный от акциза товар в соседней лавке. Разница в ценах может быть в несколько десятков раз в пользу обычной торговой точки. В то же время потребитель не может быть уверен, что купленные в обычном магазине компоненты подходят для смешивания э-жидкостей.

Европа – единственный регион в мире, где область э-сигарет отрегулирована и для э-жидкостей введено обязательство проводить лабораторное тестирование, чтобы защитить потребителя. Прошлогодним решением Эстония сделала все возможное, чтобы превратить обязательные проверки в бессмысленные.

Если во время обсуждения поправок к закону с полной уверенностью утверждали, что предложения сторон были учтены, то в реальности в законопроект не было внесено ни одной поправки. Привлечение действующих в этом секторе предпринимателей и представителей потребителей - устроенная коалицией показуха. Также принимавшие решения не придали значения народной инициативе, собравшей почти 5000 подписей потребителей э-сигарет, которой указали на узкие места в законопроекте.