Сотрудники магазинов Rimi раскритиковали работодателя: предприятие года или рабская индустрия?

Представляющий сотрудников Rimi Профсоюз работников сферы обслуживания и торговли Эстонии в лице Элле Пютсепп прислал СМИ обращение с критикой в адрес Rimi.
Postimees публикует обращение работников Rimi:
Предприятие года или рабская индустрия?
Присуждение Союзом некоммерческих организаций и фондов Эстонии (EMSL) Rimi титула предприятия года – это признание для компании. С одной стороны, эта новость вызвала у сотрудников Rimi положительные эмоции: мы – это Rimi. С другой стороны, возник сразу вопрос: являемся ли мы теми людьми, которые работают на получившем титул предприятии?
Вклад Rimi в просвещение сотрудников и клиентов на тему покупки и употребления алкоголя, конечно, заслуживает признания. Эта деятельность направлена на внешний мир, принося бесспорную пользу обществу и клиентам.
Выступая в рекламе в качестве людей, пропагандирующих здоровый образ жизни, работники Rimi хотят иметь возможность работать в сохраняющей здоровье рабочей среде, хорошо жить и питаться правильно.
У работников сферы обслуживания Rimi неразумно длинные десятичасовые рабочие смены. Постоянно увеличивающаяся из-за нехватки персонала рабочая нагрузка и постоянно добавляющиеся рабочие задания влияют на здоровье сотрудников.
Представим себе на минутку худенькую женщину, берущую с высокого поддона ящики с бананами или арбузами и переносящую их в торговый зал, поскольку не хватает работников-мужчин.
Или кассира, сидящего в маленьком кассовом боксе и без конца совершающего одни и те же повторяющиеся движения. Никто не берет в расчет те тонны товаров, которые сотрудники в течение смены поднимают, или как много повторяющихся движений работники делают.
Что делать, вы если должны выполнять за свою смену работу нескольких сотрудников: отвечать на вопросы, обслуживать клиентов, выпекать и убирать? А кто будет раскладывать товар по полкам? Разумеется, все тот же работник.
Длинные рабочие смены, усталость и нервы могут быть причиной, по которой кассирши делают ошибки. Недостача в кассе покрывается из зарплаты кассира, но избыток в кассе идет в пользу предприятия. Такое положение дел увеличивает стресс у кассиров.
Сотрудники часто жалуются, что постоянное поднятие тяжестей и перенос товаров сказываются на спине, монотонные движения приводят к болям в руках, а от работы постоянной стоячей работы по ночам болят ноги, что не дает спокойно отдохнуть.
Способен улыбаться клиентам и сохранять репутацию предприятия слабый от переутомления, находящийся в стрессе обслуживающий персонал ? Но нельзя забывать улыбаться клиентам, поскольку хмурые и замотанный работник плохо влияет на репутацию предприятия.
Да, в магазинах Rimi для работников предусмотрен один получасовой перерыв на обед и в некоторых магазинах одна двадцатиминутная пауза, а в других – несколько десятиминутных пауз. Но успеет ли работник за десять минут дойти до комнаты отдыха, восстановить там свои силы и вернуться?
Да, работники Rimi могут выбирать, приобрести ли по особой цене – около 80 евро за месяц, из которых Rimi компенсирует 15 евро - абонемент в спортклуб или наслаждаться двумя получасовыми массажами в сидячем положении.
Но достаточно ли этого, чтобы нивелировать возникшие расстройства здоровья?
Работникам надо выбирать, поскольку два бонуса не предусмотрены. Но как ты выберешь, если приобретение абонемента в спортклуб пробьет дыру в семейном бюджете? Из заначки ничего взять нельзя, поскольку многие работники живут от зарплаты до зарплаты.
После уплаты налогов невозможно позволить себе здоровый образ жизни и правильное питание. Хорошо, если после уплаты налогов вообще остаются средства на еду.
Как вкладывать в здоровье или откладывать в пенсионный фонд людям, едва дотягивающим до получки? Есть ли в этом вина лояльных предприятию работников?
Rimi пропагандирует здоровые пятницы, но, к сожалению, не для своих работников. Действительно, в больших магазинах по пятницам Rimi предлагает утреннюю кашу или суп на обед, но и это не для всего персонала.
У работников зала есть возможность прервать работу, но кассиры при наличии длинных очередей не могут покинуть рабочее место и бросить клиентов. В Mini-Rimi и вовсе нет ни суперпятниц, ни каши по утрам.
Заботящий о здоровье работников и клиентов Rimi мог бы оплачивать работникам первые три дня больничного, поскольку каждый неоплачиваемый больничный день означает для работника заметно меньшую заработную плату. Поэтому люди идут на работу больными. Это в свою очередь вызывает риск заражения как коллег, так и клиентов.
Не должно ли предприятие года стать примером для других торговых сетей? Не скрываться за оправданием, что другие этого тоже не делают?
Соберем все, что предприятие года Rimi предлагает своим работникам:
- Низкая заработная плата, которую, конечно, можно назвать проблемой всего сектора. Предприятие года не может организовать больше, чем ежегодное повышение зарплаты на 5-15 евро? Это скорее оскорбляет работников, а не мотивирует.
- Премия. Теоретически премию должны получать в случае, если предписанные условия выполняются, но в большинстве случаев этого невозможно достигнуть. Премии получает руководство.
- Возможность работать долгие рабочие смены и за себя, и за других. Работать как в выходные, так и в госпраздники, и в дни, когда соседние с Rimi магазины закрыты. Проводить время с семьей - это для слабаков. Rimi такого не пропагандирует!
- Рождественский подарок. В коричневом бумажном пакете - упаковка кровяной колбасы, шоколадка, кислая капуста и мешочек из ткани.
- Рабочая форма, которая настолько изношена, что сотрудникам уже стыдно ее надевать. Да, недавно пришла новая форма, но ее качество такое, что не подходит для работы в магазине. Она легко загрязняется, но от стирки чище не становится.
- В рождественское время работники главной конторы отправляются в торговый зал и за кассу обслуживать клиентов: как любят говорить в Rimi «приходят на помощь работникам магазина». Это прекрасное начинание. Так, например, был замечен действующий руководитель за кассой Rimi в Пяэскюла, где магазин почти на грани вымирания. Поблизости другие большие магазины, куда людей ходит больше. Рекламный трюк или искренняя помощь? Решайте сами.
Cделаем же так, чтобы предприятие года начало заботиться о своих работниках, чтобы и они в свою очередь предлагали лучшее для клиентов Rimi.
Postimees обратился за комментариями в торговую сеть, но пока не получил ответа.