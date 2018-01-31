Сотрудники магазинов Rimi раскритиковали работодателя: предприятие года или рабская индустрия?

Postimees публикует обращение работников Rimi:

Предприятие года или рабская индустрия?

Присуждение Союзом некоммерческих организаций и фондов Эстонии (EMSL) Rimi титула предприятия года – это признание для компании. С одной стороны, эта новость вызвала у сотрудников Rimi положительные эмоции: мы – это Rimi. С другой стороны, возник сразу вопрос: являемся ли мы теми людьми, которые работают на получившем титул предприятии?

Вклад Rimi в просвещение сотрудников и клиентов на тему покупки и употребления алкоголя, конечно, заслуживает признания. Эта деятельность направлена на внешний мир, принося бесспорную пользу обществу и клиентам.

Выступая в рекламе в качестве людей, пропагандирующих здоровый образ жизни, работники Rimi хотят иметь возможность работать в сохраняющей здоровье рабочей среде, хорошо жить и питаться правильно.

У работников сферы обслуживания Rimi неразумно длинные десятичасовые рабочие смены. Постоянно увеличивающаяся из-за нехватки персонала рабочая нагрузка и постоянно добавляющиеся рабочие задания влияют на здоровье сотрудников.

Представим себе на минутку худенькую женщину, берущую с высокого поддона ящики с бананами или арбузами и переносящую их в торговый зал, поскольку не хватает работников-мужчин.

Или кассира, сидящего в маленьком кассовом боксе и без конца совершающего одни и те же повторяющиеся движения. Никто не берет в расчет те тонны товаров, которые сотрудники в течение смены поднимают, или как много повторяющихся движений работники делают.

Что делать, вы если должны выполнять за свою смену работу нескольких сотрудников: отвечать на вопросы, обслуживать клиентов, выпекать и убирать? А кто будет раскладывать товар по полкам? Разумеется, все тот же работник.

Длинные рабочие смены, усталость и нервы могут быть причиной, по которой кассирши делают ошибки. Недостача в кассе покрывается из зарплаты кассира, но избыток в кассе идет в пользу предприятия. Такое положение дел увеличивает стресс у кассиров.

Сотрудники часто жалуются, что постоянное поднятие тяжестей и перенос товаров сказываются на спине, монотонные движения приводят к болям в руках, а от работы постоянной стоячей работы по ночам болят ноги, что не дает спокойно отдохнуть.

Способен улыбаться клиентам и сохранять репутацию предприятия слабый от переутомления, находящийся в стрессе обслуживающий персонал ? Но нельзя забывать улыбаться клиентам, поскольку хмурые и замотанный работник плохо влияет на репутацию предприятия.

Да, в магазинах Rimi для работников предусмотрен один получасовой перерыв на обед и в некоторых магазинах одна двадцатиминутная пауза, а в других – несколько десятиминутных пауз. Но успеет ли работник за десять минут дойти до комнаты отдыха, восстановить там свои силы и вернуться?