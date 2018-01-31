Немецкая студентка выиграла конкурс, чтобы год бесплатно жить в апартаментах в доме престарелых

Теперь в ее распоряжении будет двухкомнатная квартира в шикарном особняке, бассейн и тренажерный зал. В качестве оплаты Марин Мейнхольд обязана проводить со своими соседями не менее 20 часов в месяц.

25-летней студентке удалось обойти 35 других претендентов на шикарное жилье. В своей заявке Марин предложила будущим соседям открыть литературный клуб. Теперь она проводит в доме престарелых литературные чтения, а также занимается со стариками спортом и гуляет с ними возле озера. Кроме того, девушка помогает пожилым людям разобраться с современной техникой.

Как отмечает издание, проект Student in Residence может оказаться выгодным как для молодых жителей Констанца, так и для пенсионеров. Население города составляет более 82 тысяч человек, и 17 тысяч из них - студенты. Им непросто найти недорогое жилье, а дома престарелых могут обеспечить не только квадратные метры, но и тишину, которую трудно найти в студенческих общежитиях.