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В доме по уходу старика отлупили тростью за поедание конфет

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ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Утро Рождества прошлого года началось в одном из домов призрения со ссоры двух постояльцев, для одного из которых – 63-летнего мужчины – все закончилось уголовным производством.

В 5 утра 24 декабря 2017 года у 77-летнего Энделя (имя изменено) возникло непреодолимое желание поесть конфет, поэтому он решил открыть пакет с конфетами и стал с аппетитом уплетать сладости, пишет Postimees.

Шуршание конфетных оберток не понравилось трем соседям ко комнате Энделя, и один из них решил отлупить его тростью. Передвигающийся на инвалидном кресле из-за наличия только одной ноги 63-летний Хейно (имя изменено) неоднократно ударил  Энделя тростью, нанеся пострадавшему поверхностные ссадины.

Хейно сказал, что ударил Энделя потому, что он мешал шуршанием фантиков и пакетом, это подтвердили и другие находившиеся в комнате мужчины. Пострадавший в своих показаниях отметил, что действительно захотел рано утром конфет, но не понимал, что шуршание оберток конфет может нарушить сон его товарищей по комнате.

Начавший уголовное производство прокурор поговорил с пострадавшим и посоветовал разворачивать конфеты вечером и оставлять их на тумбочке, чтобы в будущем не будет мешать другим спать.

Поскольку Хейно осознал, что драка – неправильный поступок, и переживал, по словам прокурора, из-за совершенного преступления, было решено прекратить уголовное производство. Также было бы неразумным, по оценке прокурора, назначать Хейно денежный штраф, поскольку его доход очень мал и уходит на оплату счета в доме призрения.

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