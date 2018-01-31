В доме по уходу старика отлупили тростью за поедание конфет

В 5 утра 24 декабря 2017 года у 77-летнего Энделя (имя изменено) возникло непреодолимое желание поесть конфет, поэтому он решил открыть пакет с конфетами и стал с аппетитом уплетать сладости, пишет Postimees.

Шуршание конфетных оберток не понравилось трем соседям ко комнате Энделя, и один из них решил отлупить его тростью. Передвигающийся на инвалидном кресле из-за наличия только одной ноги 63-летний Хейно (имя изменено) неоднократно ударил Энделя тростью, нанеся пострадавшему поверхностные ссадины.

Хейно сказал, что ударил Энделя потому, что он мешал шуршанием фантиков и пакетом, это подтвердили и другие находившиеся в комнате мужчины. Пострадавший в своих показаниях отметил, что действительно захотел рано утром конфет, но не понимал, что шуршание оберток конфет может нарушить сон его товарищей по комнате.

Начавший уголовное производство прокурор поговорил с пострадавшим и посоветовал разворачивать конфеты вечером и оставлять их на тумбочке, чтобы в будущем не будет мешать другим спать.