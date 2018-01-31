Смотреть всем: NASA запустило трансляцию суперлуния и кровавого лунного затмения

В трансляции задействованы телескопы Летно-исследовательского центра им. Армстронга на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния, обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны, передает NEWSru.

31 января Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, светит на 14% ярче, чем обычно, и приобретает красный оттенок. Из-за того, что во время полного затмения Луна на время приобретает красноватый оттенок, это явление часто называют «суперголубой кровавой Луной». В Северной Америке явление лучше всего видно в западной части, а также на Аляске и Гавайях.

LIVE NOW: Watch views of the #SuperBlueBloodMoon from multiple telescopes. Take a look: https://t.co/a5ScGDXhQu — NASA (@NASA) January 31, 2018

По московскому времени голубое кровавое суперлуние прошло с 15:51 до 17:08, но москвичи не смогли ничего увидеть из-за облачности. В Москве при отсутствии плотных облаков можно будет увидеть только полутеневое затмение, рассказывала РИА «Новости» старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Жанна Родионова.

При отсутствии облачности 31 января полное затмение будет видно на территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится вечером только в конце затмения. Суперлуние видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки.

Онлайн-трансляция суперлуния и затмения из Китая доступна на канале New China TV в YouTube.

В 15:51 мск началась фаза полного затмения. В 17:08 мск Луна начала выходить из земной тени - это конец полного затмения и начало его частных фаз. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.

В 18:11 мск Луна полностью выйдет из земной тени - конец частных фаз и начало полутеневого затмения. В 19:09 мск Луна полностью выйдет из земной полутени - это конец затмения, и ночное светило снова засияет в полную силу, уточняет Московский планетарий.

Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея - позиции, в которой она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В период суперлуния небесное тело может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния.