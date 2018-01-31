Верховный суд РФ разъяснил, как можно стать собственником недвижимости без документов

Нередко граждане, получив в наследство такое строение, хватаются за голову: документов на дом обнаружить не удается. В такой ситуации местные власти легко и оперативно решают, что строение с историей — банальный самострой. И региональные суды с таким выводом соглашаются. Высшая инстанция объяснила, что при отсутствии правоустанавливающих документов на древние постройки ее владельцы могут ссылаться на приобретательную давность.

Все началось с того, что в суд пришла жительница сибирского города. Она больше 20 лет живет в старом доме постройки конца сороковых годов прошлого века. Домовладелица решила попросить у местной власти землю вокруг дома в аренду. Но получила отказ. Чиновники объяснили гражданке, что ее дом — самострой, а значит, окружающая его земля ему не положена. Попытки узаконить строение, на которое домовладелица не нашла документов, ничего не дали. Местные суды своих чиновников поддержали.