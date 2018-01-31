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  • Верховный суд РФ разъяснил, как можно стать собственником недвижимости без документов

Верховный суд РФ разъяснил, как можно стать собственником недвижимости без документов

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ФОТО: Panther Media / Scanpix

Верховный суд РФ защитил права граждан, которые владеют старинными  домами и дачами. У таких домов с историей часто бывает не все в порядке с документами. Весьма распространенная ситуация: бумаги о праве собственности на старый дом просто потерялись, пишет Mail.ru.

Нередко граждане, получив в наследство такое строение, хватаются за голову: документов на дом обнаружить не удается. В такой ситуации местные власти легко и оперативно решают, что строение с историей — банальный самострой. И региональные суды с таким выводом соглашаются. Высшая инстанция объяснила, что при отсутствии правоустанавливающих документов на древние постройки ее владельцы могут ссылаться на приобретательную давность.

Все началось с того, что в суд пришла жительница сибирского города. Она больше 20 лет живет в старом доме постройки конца сороковых годов прошлого века. Домовладелица решила попросить у местной власти землю вокруг дома в аренду. Но получила отказ. Чиновники объяснили гражданке, что ее дом — самострой, а значит, окружающая его земля ему не положена. Попытки узаконить строение, на которое домовладелица не нашла документов, ничего не дали. Местные суды своих чиновников поддержали.

Как подошел к решению проблемы Верховный суд, читайте ЗДЕСЬ.

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